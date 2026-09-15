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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رامي ربيعة يقود العين أمام النصر السعودي في قمة دوري أبطال آسيا

رامي ربيعة
رامي ربيعة
محمد سمير

يخوض العين الإماراتي اختبارًا قويًا عندما يستقبل النصر السعودي، في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين، في افتتاح مشوار الفريقين بدور المجموعات في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتحظى المواجهة باهتمام خاص من الجماهير المصرية، في ظل وجود المدافع رامي ربيعة ضمن صفوف العين، حيث يأمل اللاعب في الظهور بصورة قوية خلال هذا التحدي القاري ومساعدة فريقه على حصد أول ثلاث نقاط في البطولة.

النصر يبحث عن استعادة توازنه

ويدخل النصر اللقاء بعد تراجع نسبي في نتائجه بالدوري السعودي، حيث اكتفى بحصد 4 نقاط في آخر ثلاث مباريات، ليتراجع إلى المركز الثالث في جدول المسابقة.

ويطمح الفريق السعودي إلى استعادة نغمة الانتصارات عبر بوابة البطولة الآسيوية، خاصة مع امتلاكه مجموعة من أبرز نجوم كرة القدم، وفي مقدمتهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وجواو فيليكس، والفرنسي محمد سيماكان، والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي إنجيلو جابرييل، إلى جانب عبدالإله العمري ونواف بوشل.

وتظل مشاركة الفرنسي كينجسلي كومان غير مؤكدة، بعدما غاب عن آخر مباراتين للفريق بسبب الإصابة.

العين يراهن على عاملي الأرض والجمهور

على الجانب الآخر، يسعى العين لاستغلال إقامة المباراة على ملعبه لتحقيق بداية مثالية في البطولة، خاصة أن الفريق يقدم مستويات ونتائج جيدة في الدوري الإماراتي.

ويحتل العين المركز الثاني في المسابقة المحلية، ولم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن، بعدما حقق أربعة انتصارات متتالية قبل أن يتعادل مع الوصل في الجولة الأخيرة.

ويعتمد الفريق الإماراتي على مجموعة من العناصر المميزة، من بينها المغربيان يحيى بن خالق وسفيان رحيمي، والصربي جورجي سكوكو، والباراجوياني أليخاندرو كاكو، إلى جانب خالد عيسى وكوناتاس سانتوس، فضلًا عن رامي ربيعة الذي يمثل أحد أبرز عناصر الخط الخلفي.

وتشير المواجهات السابقة بين النصر والأندية الإماراتية في المسابقات القارية إلى أفضلية واضحة للفريق السعودي.

والتقى النصر مع أندية الإمارات في 13 مباراة سابقة بمختلف البطولات الآسيوية، وتمكن من تحقيق الفوز في 9 مواجهات، مقابل 3 انتصارات للأندية الإماراتية، بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل.

وخلال هذه المواجهات، نجح النصر في تسجيل 35 هدفًا، بينما اهتزت شباكه في 15 مناسبة، ما يمنح الفريق السعودي أفضلية تاريخية قبل مواجهة العين المرتقبة.

رامي ربيعة العين النصر السعودي العين أمام النصر دوري أبطال آسيا

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