جامعة بنها تحصد الميدالية الذهبية والمركز الأول في تنس الطاولة بالبطولة الأفريقية للجامعات

حصدت جامعة بنها الميدالية الذهبية والمركز الأول في منافسات تنس الطاولة، ضمن فعاليات دورة الألعاب الأفريقية الثانية عشرة للجامعات «القاهرة 2026»، والتي أقيمت بأحد الأندية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وجاءت مشاركة جامعة بنها في البطولة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس الجامعة، والدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وسط مشاركة عدد من الجامعات المصرية والأفريقية.



ووجه الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، التهنئة إلى الطالبة صفا حافظ، بكلية الآداب، بمناسبة حصولها على الميدالية الذهبية والمركز الأول في منافسات تنس الطاولة، متمنيًا لها المزيد من التميز والتفوق والنجاح في مختلف المحافل الرياضية.

وأكد "الجيزاوي" أن جامعة بنها حريصة على دعم وتشجيع طلابها على ممارسة الأنشطة الرياضية والمشاركة الإيجابية في البطولات المختلفة، بما يسهم في بناء شخصية الطالب المتكاملة، وتنمية مهاراته وقدراته، إلى جانب تعزيز التواصل والتفاعل الإيجابي مع طلاب الجامعات المصرية والأفريقية.