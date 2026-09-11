قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العراق .. القضاء على عنصرين من داعش في ضربة جوية بمنطقة وادي الشاي
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026 والقنوات الناقلة
جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد لواء خان يونس في حماس
دعاء الجمعة الأخيرة من ربيع الأول.. أفضل 70 دعوة تفتح لك أبواب الخيرات
انخفاض سعر الذهب اليوم الجمعة 11-9-2026.. عيار 21 بكام؟
جيش الاحتلال ينسحب من مرتفعات علي الطاهر
حبس عاطل 4 أيام سرق 50 هاتفا محمولا من محل بالقناطر الخيرية
الذهب يتجه لتسجيل ثالث خسارة أسبوعية مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية
عمرو دياب يشعل سفح الأهرامات في حفل خاص وسط الآلاف من جمهوره
جدول ترتيب هدافي الدوري المصري عقب انتهاء الجولة الرابعة
مساء اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الآخر 1448 هجرية
محافظ أسيوط يعتمد الأحوزة العمرانية لـ37 قرية وعزبتين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غدا .. جامعة بنها تنظم بطولة الروبوتات في دورتها الثانية

بطولة الروبوتات في دورتها الثانية بجامعة بنها
بطولة الروبوتات في دورتها الثانية بجامعة بنها
إبراهيم الهواري

تنظم جامعة بنها غدًا السبت، بطولة  الجامعة للروبوتات في دورتها الثانية، بمشاركة أكثر من 10 جامعات مصرية، وذلك في إطار اهتمام الجامعة بدعم الابتكار وتشجيع الطلاب على تنمية مهاراتهم في مجالات الروبوتات والبرمجة والذكاء الاصطناعي.
وقال الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، إن البطولة تمثل منصة علمية وتنافسية مهمة تجمع الطلاب المبتكرين من مختلف الجامعات المصرية، وتوفر لهم فرصة لعرض مشروعاتهم وأفكارهم التكنولوجية، وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات التقنية الحديثة.


وأضاف "الجيزاوي" أن الجامعة تحرص من خلال تنظيم مثل هذه الفعاليات على تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع لدى الطلاب، واكتشاف المواهب الشابة وتنمية قدراتها، بما يسهم في إعداد جيل قادر على مواكبة التطورات التكنولوجية ومتطلبات الثورة الصناعية الحديثة.
وأشار رئيس جامعة بنها إلى أن البطولة تعكس حرص الجامعة على دعم الأنشطة العلمية والتكنولوجية، وخلق بيئة محفزة للتنافس والإبداع والعمل الجماعي، مؤكدا أهمية توظيف معارف الطلاب العلمية في ابتكار حلول ومشروعات تكنولوجية تخدم المجتمع وتواكب احتياجات المستقبل.
وتشهد البطولة مشاركة 30 فريق من الفرق الطلابية من أكثر من 10 جامعات مصرية ، وسط منافسات في مجالات الروبوتات والبرمجة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز التواصل وتبادل الخبرات بين الطلاب من مختلف المؤسسات الأكاديمية.

القليوبية جامعة بنها الروبوتات الجامعات المصرية الفرق الطلابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا..رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

دينا محمد

استغاثة فتاة من التجمع الخامس: اكتشفت كاميرا في أوضة نومي وبيهددني بالفضيحة

محمد صلاح

أسطورة ليفربول يفتح النار على النادي بسبب محمد صلاح.. ماذا حدث؟

نيو جيزة

بالضرب والسباب.. سيدة أعمال تعتدي على فرد أمن بسبب إجراءات الدخول

عداد الكهرباء

بعد زيادة السرقات.. الكهرباء تتوعد سارقي التيار وأساليب جديدة لكشفهم

الإيجار القديم

موعد نظر دعوى عدم دستورية المادة 7 من قانون الإيجار القديم.. تفاصيل

عداد الكهرباء

بعد توقف المنصة الموحدة للكهرباء.. ما مصير طلبات تحويل العداد الكودي إلى قانوني

المتهمة

القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة على صفحتها بأكتوبر

ترشيحاتنا

الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

اعتماد دولي جديد لمعايير GAHAR لمراكز الأشعة التشخيصية والعلاجية

وزير الزراعة

استثمارات فرنسية جديدة على أرض مصر.. الزراعة تكشف تفاصيل التحركات المقبلة

الحمى القلاعية

4.3 مليون جرعة تحصين.. «الزراعة» تكشف حصيلة حملة الحمى القلاعية والوادي المتصدع

بالصور

عمرو دياب يشعل سفح الأهرامات في حفل خاص وسط الآلاف من جمهوره

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد