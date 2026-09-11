غدا .. جامعة بنها تنظم بطولة الروبوتات في دورتها الثانية

تنظم جامعة بنها غدًا السبت، بطولة الجامعة للروبوتات في دورتها الثانية، بمشاركة أكثر من 10 جامعات مصرية، وذلك في إطار اهتمام الجامعة بدعم الابتكار وتشجيع الطلاب على تنمية مهاراتهم في مجالات الروبوتات والبرمجة والذكاء الاصطناعي.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، إن البطولة تمثل منصة علمية وتنافسية مهمة تجمع الطلاب المبتكرين من مختلف الجامعات المصرية، وتوفر لهم فرصة لعرض مشروعاتهم وأفكارهم التكنولوجية، وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات التقنية الحديثة.



وأضاف "الجيزاوي" أن الجامعة تحرص من خلال تنظيم مثل هذه الفعاليات على تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع لدى الطلاب، واكتشاف المواهب الشابة وتنمية قدراتها، بما يسهم في إعداد جيل قادر على مواكبة التطورات التكنولوجية ومتطلبات الثورة الصناعية الحديثة.

وأشار رئيس جامعة بنها إلى أن البطولة تعكس حرص الجامعة على دعم الأنشطة العلمية والتكنولوجية، وخلق بيئة محفزة للتنافس والإبداع والعمل الجماعي، مؤكدا أهمية توظيف معارف الطلاب العلمية في ابتكار حلول ومشروعات تكنولوجية تخدم المجتمع وتواكب احتياجات المستقبل.

وتشهد البطولة مشاركة 30 فريق من الفرق الطلابية من أكثر من 10 جامعات مصرية ، وسط منافسات في مجالات الروبوتات والبرمجة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز التواصل وتبادل الخبرات بين الطلاب من مختلف المؤسسات الأكاديمية.