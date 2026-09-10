جامعة بنها تشارك في مؤتمر ومعرض EAIE 2026 بجلاسكو

تشارك جامعة بنها برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة وحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث في فعاليات النسخة السادسة والثلاثين من مؤتمر ومعرض الرابطة الأوروبية للتعليم الدولي «EAIE 2026»، الذي تستضيفه مدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة خلال الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 9 آلاف شخص، وما يزيد على ألف مؤسسة ومنظمة، إلى جانب أكثر من 250 عارضًا من مختلف دول العالم.



وتأتي مشاركة الجامعة في الحدث الدولي في إطار توجهها نحو توسيع نطاق التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية العالمية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية الحديثة، بما يتماشى مع استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز تدويل التعليم الجامعي ورفع القدرة التنافسية للمؤسسات المصرية.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، أن المشاركة في «EAIE 2026» تمثل فرصة مهمة للتواصل المباشر مع الجامعات والهيئات التعليمية والبحثية من مختلف دول العالم، وطرح مجالات التعاون التي يمكن أن تسهم في تطوير العملية التعليمية والبحثية بالجامعة.



وأوضح «الجيزاوي» أن اللقاءات المنعقدة على هامش المؤتمر تستهدف بحث إنشاء برامج دراسية مشتركة ومزدوجة الدرجات، وتوسيع فرص تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب إعداد مشروعات بحثية مشتركة والاستفادة من فرص التعاون في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والتدريب والتأهيل.



وأشار رئيس الجامعة إلى أن الانفتاح على المؤسسات الدولية يمثل أحد المسارات الأساسية في خطة جامعة بنها، مؤكدا أن الهدف لا يقتصر على توقيع اتفاقيات جديدة، وإنما يمتد إلى تفعيلها من خلال برامج ومشروعات ذات مردود ملموس ومستدام يستفيد منه الطلاب والباحثون وأعضاء هيئة التدريس.



وأضاف " الجيزاوي" أن الوفد المشارك يعمل على التعريف بالبرامج الأكاديمية والتخصصات المتميزة والإمكانات البحثية التي تمتلكها الجامعة، فضلًا عن الترويج لفرص الدراسة بها أمام الطلاب من مختلف دول العالم، بما يدعم جهود استقطاب الطلاب الوافدين.



وتتضمن أجندة المشاركة عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع ممثلي الجامعات والمؤسسات الدولية، لبحث مجالات التعاون المشترك، ووضع تصورات لإنشاء برامج تعليمية عابرة للحدود، وتبادل الخبرات والكوادر الأكاديمية، فضلًا عن تطوير مشروعات بحثية مشتركة.



وأشار رئيس الجامعة الى أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في التعاون مع المؤسسات الدولية، مع التركيز على المجالات ذات الأولوية، وربط الشراكات باحتياجات التعليم والبحث العلمي والابتكار، بما يدعم توجه جامعة بنها نحو بناء علاقات دولية فاعلة ومستدامة.