سؤال برلماني حول غرق لاعبين بجمصة وغياب معايير تأمين معسكرات الناشئين

تقدم النائب الدكتور محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم الفنى والتنمية المحلية والبيئة بشأن "حادث غرق لاعبين من فريق طلخا مواليد 2011 بمصيف جمصة أثناء معسكر رياضي، ومقتل اثنين وإنقاذ الثالث".

وأشار «عبد الحميد» إلى أن ما حدث لا يمكن التعامل معه كحادث فردي، بل هو إنذار بضرورة مراجعة منظومة تأمين معسكرات الناشئين والأكاديميات الرياضية، خاصة مع تزايد إقامة المعسكرات الصيفية في المدن الساحلية دون وجود ضوابط ملزمة لحماية الأطفال ، مؤكدا أن رواية الجهاز الفني كشفت عن خروج اللاعبين دون إشراف مباشر، وغياب آليات رقابة فعالة على تحركاتهم، مما يعكس وجود ثغرة تشريعية وتنظيمية تعرض حياة الناشئين للخطر.

وطالب الدكتور محمد عبد الحميد بتحويل هذه المأساة إلى نقطة انطلاق لإصدار "ميثاق أمان الناشئ الرياضي" يلزم جميع الأندية والمراكز والأكاديميات بمعايير واضحة قبل اعتماد أي معسكر متسائلاً : أين "كود أمان المعسكرات الرياضية"؟وهل لدى الوزارة كود ملزم يحدد نسبة الإشراف للاعبين، ومواصفات السكن، وحظر النزول للبحر، وخطط الطوارئ؟ ولماذا لا يتم ربط ترخيص أي معسكر باعتماد هذا الكود؟ وما مصير "التأمين الإجباري ضد الحوادث" للناشئين؟ولماذا لا يتم إلزام كل نادٍ وأكاديمية بعمل بوليصة تأمين لكل لاعب أثناء المعسكرات والبطولات، تغطي العلاج والتعويض، أسوة بالرحلات المدرسية؟ وأين "جهاز التتبع الإلكتروني للمعسكرات"؟وهل يمكن إطلاق منصة رقمية تبلغ بها الأندية عن مكان المعسكر وعدد اللاعبين وأسماء المشرفين قبل 48 ساعة، لتمكين المحافظة والوزارة من المتابعة والتفتيش المفاجئ؟

كما تساءل الدكتور محمد عبد الحميد قائلاً : ما دور "لجنة السلامة النفسية والبدنية" داخل كل نادٍ؟ وهل سيتم إلزام الأندية بتعيين أخصائي سلامة مدرب على الإنقاذ والإسعافات الأولية ضمن الجهاز الفني لأي فريق ناشئين؟ وما الإجراءات القانونية الرادعة؟ وهل هناك نية لتعديل قانون الرياضة لتجريم مخالفة ضوابط معسكرات الناشئين وتحميل المسؤولية الجنائية والإدارية لرئيس البعثة ومجلس إدارة النادي؟

وأكد " عبد الحميد " أن دماء أبنائنا ليست رخيصة، وأن الاستثمار في الرياضة يبدأ بحماية اللاعب أولاً. مطالباً بسرعة تشكيل لجنة تحقيق موسعة، وإعلان نتائجها، وإصدار قرارات عاجلة تمنع تكرار هذه المأساة.

وتقدم بخالص العزاء لأسرتي اللاعبين الراحلين أحمد وعبد الله، داعياً للمصاب بالشفاء العاجل مؤكداً على ضرورة اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير التى تضمن عدم تكرار مثل هذه الكوارث الخطيرة .