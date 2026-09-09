سؤال برلماني حول خطة الحكومة لصيانة المدارس: البنية التحتية المتهالكة تهدد العملية التعليمية

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التربية والتعليم، والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن خطة الحكومة لعمل الصيانة اللازمة للمدارس على مستوى الجمهورية.

وقال إن العديد من المدارس تعاني من مشكلات كبيرة في البنية التحتية، والأثاث المدرسي، ودورات المياه والأسوار، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على انتظام الدراسة وسلامة الطلاب والمعلمين، ويخلق بيئة غير لائقة للتعليم.

وأضاف زين الدين: “الواقع يكشف وجود عجز واضح في أعمال الصيانة الدورية والطارئة، رغم المخصصات المالية المقررة لهيئة الأبنية التعليمية، مؤكدا غياب خطة واضحة للمراجعة الشاملة لحالة المدارس قبل انطلاق كل عام دراسي”.

وطالب الحكومة بكشف خطة عاجلة ومتوسطة المدى لرفع كفاءة المدارس الأكثر تضرراً في جميع المحافظات، وتوفير قاعدة بيانات محدثة بحالة كل مدرسة واحتياجاتها.

وتساءل عضو مجلس النواب عن المخصصات المالية التي تم تخصيصها فعلياً لأعمال الصيانة هذا العام ونسبة التنفيذ، مطالباً بوضع نظام "مراجعة دورية إلزامية" للمدارس كل 6 أشهر بالتنسيق بين هيئة الأبنية التعليمية والمديريات، وربط نتائجها بالميزانية لضمان المحاسبة.

وشدد وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على ضرورة الإعلان عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة التربية والتعليم، لضمان جاهزية المدارس وسلامتها مع بدء العام الدراسي الجديد، وكذلك قرب دخول فصل الشتاء.

وتابع النائب محمد زين الدين: “الاستثمار في صيانة المدارس، هو استثمار مباشر في مستقبل الطلاب وجودة العملية التعليمية”.