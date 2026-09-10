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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قافلة المساعدات الإنسانية الـ 276 تتوجه إلى قطاع غزة

قافلة المساعدات الإنسانية الـ 276 تتوجه إلى قطاع غزة
قافلة المساعدات الإنسانية الـ 276 تتوجه إلى قطاع غزة
أ ش أ

انطلقت عملية إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية ضمن قافلة (زاد العزة.. من مصر إلى غزة)، إلى الفلسطينيين بقطاع غزة، وذلك عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع.

وصرح مصدر مسؤول بشمال سيناء بأن الدفعة رقم 276 من شاحنات المساعدات الإنسانية و الإغاثية ضمن قافلة زاد العزة تحركت من أمام ميناء رفح البري إلى معبر كرم أبوسالم جنوب مدينه رفح.. موضحا أن شاحنات المساعدات محملة بكمية من المساعدات الإنسانية والإغاثية، من بينها لحوم ، وسلال غذائية ، ودقيق ومستلزمات طبية ومواد إغاثية ، ومواد بترولية ووقود.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية، وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، بجهود أكثر من 75 ألف متطوع بالجمعية

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أغلقت المنافذ التي تربط قطاع غزة منذ يوم 2 مارس 2025 بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وعدم التوصل لاتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار، واخترقت الهدنة بقصف جوي عنيف يوم 18 مارس 2025 وأعادت التوغل بريا بمناطق متفرقة بقطاع غزة كانت قد انسحبت منها.

كما منعت سلطات الاحتلال دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود ومستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب على غزة، ورفضت إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وإعادة الإعمار إلى قطاع غزة.. وتم استئناف إدخال المساعدات لغزة في مايو 2025 وفق آلية نفذتها سلطات الاحتلال وشركة أمنية أمريكية رغم رفض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لمخالفتها للآلية الدولية المستقرة بهذا الشأن.

وأعلن جيش الاحتلال "هدنة مؤقتة" لمدة 10 ساعات (الأحد 27 يوليو 2025) وعلق العمليات العسكرية بمناطق في قطاع غزة للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية.

وواصل الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) بذل الجهود من أجل إعلان اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل إطلاق الأسرى والمحتجزين، حتى تم التوصل فجر يوم 9 أكتوبر 2025، إلى اتفاق ما بين حركة حماس وإسرائيل حول المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشرم الشيخ بوساطة مصرية أمريكية قطرية وجهود تركية.

ودخلت المرحلة الثانية من الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من يوم (الاثنين 2 فبراير 2026) بعد استكمال عملية تبادل الأسرى والمحتجزين وتسليم رفات آخر محتجز إسرائيلي وفق المرحلة الأولى من الاتفاق، حيث تم السماح بدخول الفلسطينيين إلى قطاع غزة وخروج المصابين والجرحى لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية بعد فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري.

عملية إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة قطاع غزة ميناء رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع

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