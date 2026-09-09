بعد واقعة محافظ القليوبية.. أحمد بدوي: تكريم المعلمين رسالة احترام وتقدير

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن تكريم وزير التربية والتعليم لمديري عدد من المدارس يمثل رسالة مهمة تؤكد تقدير الدولة لدور المعلمين والقيادات التعليمية، وتبرز قيمة ما يقدمونه من جهود في خدمة الطلاب والمنظومة التعليمية.

تكريم مديرَي مدرستين تقديرًا لجهودهما

وأشار بدوي علي صفحته الشخصية فيس بوك إلى أن تكريم الأستاذ نادر علي، مدير مدرسة برقطا الإعدادية بكفر شكر بمحافظة القليوبية، والأستاذة صالحة أبو الفضل، مديرة مدرسة الشهيد أحمد سمير، جاء تقديرًا لما قدماه من جهود متميزة وعطاء في أداء رسالتهما التربوية.

وأوضح أن ما قدمه المكرمان يمثل نموذجًا مشرفًا للانتماء وتحمل المسؤولية، مؤكدًا أن تقدير النماذج الإيجابية داخل المؤسسات التعليمية يعد حافزًا مهمًا لمواصلة العمل والعطاء.

«صورة بألف معنى».. تقدير للمعلم ورسالة للمنظومة التعليمية

ووصف رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب مشهد التكريم بأنه «صورة بألف معنى»، مؤكدًا أنه يحمل رسالة واضحة بشأن أهمية دعم المعلمين وتقدير جهودهم، خاصة من يثبتون كفاءة والتزامًا في مواقع العمل.

وشدد بدوي على أن تكريم القيادات التعليمية المتميزة يرسخ ثقافة التقدير داخل المنظومة، ويؤكد أن المعلم والقيادة المدرسية يمثلان عنصرًا أساسيًا في نجاح العملية التعليمية.

رسالة إيجابية بعد واقعة محافظ القليوبية

ويأتي تكريم مديري المدرستين عقب الواقعة التي أثارت جدلًا خلال جولة محافظ القليوبية داخل إحدى المدارس، ليحمل التكريم دلالة إضافية بشأن أهمية دعم العاملين في قطاع التعليم، والتأكيد على احترام جهودهم وتقدير دورهم في أداء رسالتهم.

وأكد أحمد بدوي أن التكريم المستحق للمعلمين والقيادات التعليمية رسالة تؤكد قيمة وقامة المعلم، وأن تقدير أصحاب الجهد والعطاء يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة والاستقرار داخل المنظومة التعليمية.