تحرك برلماني لتخضير المحافظات و4 آليات عاجلة للتنفيذ

أكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، أن ملف زيادة المساحات الخضراء ومواجهة التلوث لم يعد ترفاً جمالياً، بل قضية أمن قومي وصحي تمس حياة المواطن يومياً على مستوى الجمهورية، خاصة في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية.

وقال «وهدان»، فى تصريحات له، إن الاحتباس الحراري وتدهور جودة الهواء يفرضان على الدولة خطة قومية عاجلة لتحويل كل شبر متاح إلى رئة خضراء، وتحويل المناطق الشعبية من بؤر للتلوث إلى مساحات تتنفس بها الأجيال القادمة.

وطالب الحكومة بإدراج التشجير كأولوية قصوى ضمن خطط التنمية المحلية في موازنة العام المالي الجديد.

وأضاف أن نقص الأراضي الفارغة في المدن القديمة يستدعي أفكاراً غير تقليدية لاستحداث مسطحات خضراء دون انتظار توسعات جديدة.

وتقدم النائب سليمان وهدان بـ 4 آليات عاجلة للتنفيذ على مستوى جميع المحافظات وهى: أولاً: "الممرات الخضراء الذكية" وذلك من خلال تشجير جميع المحاور والطرق الرئيسية والفرعية بأشجار ظل ومثمرة قليلة استهلاك المياه، مع شبكة ري بالتنقيط تعمل بالطاقة الشمسية ومزودة بحساسات رطوبة لترشيد الاستهلاك وتقليل فاتورة الكهرباء.

ثانياً: "حدائق الجيب" بحصر كل الفراغات البينية أقل من 500 متر بين العقارات وتحت الكباري وجوار الأسوار الحكومية وتحويلها خلال 6 أشهر إلى حدائق صغيرة مزودة بمقاعد وألعاب أطفال، وتسند إدارتها لجمعيات أهلية تحت إشراف الأحياء.

ثالثاً: “مبادرة السطح الأخضر المنتج” بإلزام المباني الحكومية والمدارس والجامعات وتشجيع المواطنين على تحويل الأسطح والأراضي غير المستغلة إلى مسطحات خضراء وحدائق منتجة، مع حزمة حوافز تشمل إعفاء ضريبي 50% لمدة 3 سنوات وتسهيلات في تراخيص الطاقة الشمسية.

رابعاً: “بنوك الأكسجين المجتمعية” وذلك من خلال إطلاق شراكة بين المحافظات والقطاع الخاص تقوم بموجبها كل شركة أو مصنع بتبني زراعة ورعاية شارع أو ميدان بالكامل لمدة 5 سنوات، مقابل لوحة رعاية وتخفيض في رسوم التراخيص، لضمان التمويل والاستدامة.

وأوضح «وهدان» أن المكاسب المتوقعة تتمثل فى خفض درجات الحرارة 3 درجات، وتقليل نسبة التلوث وأمراض الجهاز التنفسي، وخلق 100 ألف فرصة عمل مباشرة في التشجير والصيانة، رفع القيمة العقارية، وترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية في حماية البيئة.

ووجه “وهدان” التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على اهتمامه الكبير بهذا الملف مطالباً الحكومة بتنفيذ التكليفات الرئاسية بأسرع وقت وبتوقيتات زمنية محددة لاستكمال خطة "مصر الخضراء" في كل ربوع الجمهورية.