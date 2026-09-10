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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الزمالك ضد بطل جيبوتي في دوري أبطال أفريقيا

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

يستعد نادي الزمالك لمواجهة منافسه إيه إس بورت، بطل جيبوتي، في إياب الدور التمهيدي الأول من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه فريق الزمالك منافسه إيه إس بورت يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ونجح فريق الزمالك في الفوز على فريق أيه إس بورت، بطل جيبوتي، بنتيجة 2-1، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك يستعد لبطل جيبوتي

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم، الخميس، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا لخوض مباراة إيه إس بورت، بطل جيبوتي، في إياب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم السبت المقبل على ستاد  القاهرة الدولي.

وفاز فريق الزمالك على أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأبيض إلى 10 نقاط يتصدر بها جدول ترتيب مسابقة الدوري.

نادي الزمالك الزمالك دوري أبطال أفريقيا بطل جيبوتي فريق الزمالك

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