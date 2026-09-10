بمشاركة 70 دولة.. مصر تستضيف مهرجان الاستثمار وريادة الأعمال الدولي

تستعد مصر لاستضافة النسخة الثالثة من المهرجان الدولي للاستثمار وريادة الأعمال، في حدث دولي يجمع عددًا كبيرًا من المستثمرين ورواد الأعمال وممثلي الحكومات والمؤسسات الاقتصادية من مختلف دول العالم، بما يعكس أهمية مصر المتزايدة كمركز إقليمي للاستثمار وريادة الأعمال.

مشاركة أكثر من 70 دولة

وأكدت الكاتبة الصحفية هند فتحي أن استضافة مصر للنسخة الثالثة من المهرجان تمثل رسالة مهمة للعالم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم خلال الفترة الحالية.

وأوضحت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع عبر قناة صدى البلد، أن المهرجان سبق تنظيم نسختين منه في غانا ونيجيريا، فيما تستضيف مصر النسخة الثالثة، مشيرة إلى أن الحدث لا يقتصر على كونه مؤتمرًا أو معرضًا، وإنما يمثل منصة دولية تجمع الحكومات والمستثمرين ورواد الأعمال والشركات الكبرى.

10 آلاف مشارك في المهرجان

ومن المنتظر أن يشهد المهرجان مشاركة نحو 10 آلاف شخص من أكثر من 70 دولة، من بينهم رواد أعمال ومستثمرون وممثلون عن الحكومات والمؤسسات الاقتصادية وكبار رجال الأعمال.

وأشارت هند فتحي إلى الإعلان عن مشاركة رجل الأعمال النيجيري أليكو دانجوتي، الذي يعد أحد أبرز رجال الأعمال في القارة الإفريقية، ضمن المشاركين في فعاليات المهرجان.

شراكات وصفقات استثمارية

ويستهدف المهرجان إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات بين المشاركين، إلى جانب عقد شراكات وصفقات جديدة بين الشركات ورواد الأعمال من مصر والدول الإفريقية والعربية، فضلًا عن المشاركين من مختلف الأسواق العالمية.

كما يمثل الحدث فرصة لعرض التجارب الاستثمارية الناجحة وفتح قنوات جديدة للتعاون بين المستثمرين والشركات ورواد الأعمال، بما يدعم فرص التوسع والنمو وخلق شراكات اقتصادية جديدة.

الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة

ومن أبرز الملفات التي يناقشها المهرجان الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة، إلى جانب الاهتمام بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات.

ويأتي التركيز على هذه الملفات في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة باعتبارها من أبرز محركات النمو والاستثمار خلال المقبلة.



