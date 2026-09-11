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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس وزراء الهند: قمة "بريكس" ستشهد مناقشات إيجابية حول عدد من القضايا المتنوعة بينها الرفاهية العالمية

رئيس وزراء الهند: قمة "بريكس" ستشهد مناقشات إيجابية حول عدد من القضايا المتنوعة بينها الرفاهية العالمية
رئيس وزراء الهند: قمة "بريكس" ستشهد مناقشات إيجابية حول عدد من القضايا المتنوعة بينها الرفاهية العالمية
أ ش أ

أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الجمعة عن ثقته بأن قمة مجموعة "بريكس" ال18 ستشهد مناقشات إيجابية وهادفة حول عدد من القضايا المتنوعة، مع وضع رفاهية العالم في الاعتبار.

وقال مودي - في تصريحات نقلتها قناة "إنديا تي في" الهندية في نسختها الإنجليزية - إن قادة من جميع أرجاء العالم سيجتمعون خلال الأيام المقبلة لحضور قمة مجموعة "بريكس".. مؤكدا على أهمية الحفاظ على الصداقة والحوار البناء مع الأصدقاء.

وتستضيف الهند أعمال القمة الثامنة عشرة لتجمع البريكس على مدى يومي الـ12 و13 من شهر سبتمبر الجاري، تحت شعار "بناء الصمود والابتكار والتعاون والاستدامة".

ومن المتوقع أن تتصدر موضوعات تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والربط والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب الصحة والزراعة والغذاء والطاقة والحد من مخاطر الكوارث وسلاسل الإمداد، جدول أعمال القمة.

وتضم مجموعة بريكس في عضويتها البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، قبل أن تتوسع في عام 2024 لتشمل مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات والسعودية. وانضمت إندونيسيا إلى المجموعة العام الماضي.

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قمة مجموعة بريكس ال18 وضع رفاهية العالم

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