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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اشتعال النيران بأطنان من القمامة بأرض فضاء بالمحلة.. والدفع بـ3 سيارات مطافئ لإخمادها.. صور

حريق هائل بالمحلة
حريق هائل بالمحلة
الغربية أحمد علي

شهدت منطقة تقسيم النظامي بمحيط قسم ثالث المحلة بمحافظة الغربية صباح اليوم، الثلاثاء، اشتعال النيران في أطنان من القمامة بشكل مفاجئ، وتم الدفع بـ3 سيارات مطافئ لإخماد النيران، تزامنا مع تصاعد الأدخنة، وتأمين أرواح وحياة المواطنين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة  

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة اشتعال النيران بأرض فضاء وتصاعد الدخان بشكل مكثف بنطاق دائرة القسم.

 

تحرك تنفيذي أمني 

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بـ3 سيارات مطافئ لإخماد نيران وتأمين أرواح وحياة المواطنين.

 

تأمين أرواح المواطنين 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي إخماد حريق هائل نيران الحماية المدنية

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