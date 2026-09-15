«الأعلى للشئون الإسلامية» ينظم ورشة عمل لتعزيز الوعي بالقضايا الدولية

عقدت الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الورشة الثالثة عشرة للعلاقات الخارجية، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وبإشراف الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس، وذلك في إطار جهود المجلس لتعزيز الوعي بمرتكزات العلاقات الدولية، وتنمية المعارف والمهارات المرتبطة بالقضايا السياسية والدبلوماسية المعاصرة.

حاضر في الورشة الدكتور كريم حسين، دكتوراة في العلوم السياسية؛ حيث تناول عددًا من الموضوعات والمفاهيم المرتبطة بالعلاقات الدولية، وأبرز محددات التفاعل بين الدول والشعوب، وآليات تعزيز التواصل والتعاون، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي تشهدها الساحة الدولية.

وشارك في فعاليات الورشة الدكتور جلال غانم، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، والدكتور محمد أمين سلطان، مدير عام العلاقات الإسلامية، والدكتور أيمن أبو الفتوح، مدير عام المراكز الإسلامية بالخارج، إلى جانب عدد من أعضاء الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية.

تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة الورش التي تنظمها الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية؛ بهدف بناء وعي مؤسسي متكامل بالقضايا الدولية، وتنمية قدرات المشاركين على قراءة المتغيرات الإقليمية والدولية، بما يدعم جهود المجلس في تعزيز التواصل الحضاري، وترسيخ ثقافة الحوار والتعاون بين الشعوب والدول.