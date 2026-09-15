«شعب واحد مصير واحد» يتصدر الترند في مصر تزامناً مع زيارة ولي العهد السعودي

تصدر هاشتاج "شعب واحد مصير واحد" قائمة الأكثر تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، تزامناً مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، إلى القاهرة.

وتفاعل آلاف النشطاء المصريين والسعوديين مع الهاشتاج الذي يعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين، مؤكدين على وحدة المصير والروابط المشتركة التي تجمع الشعبين.

وامتلأت منصات فيسبوك وإكس وإنستجرام بعبارات الترحيب والتهاني بالزيارة، حيث اعتبر رواد السوشيال ميديا أن الهاشتاج يجسد "قوة العلاقة الاستراتيجية" بين مصر والسعودية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وأكد المعلقون أن زيارة ولي العهد السعودي تمثل دفعة جديدة لتعزيز التعاون الثنائي ومواجهة التحديات المشتركة في المنطقة، مشيرين إلى أن "المصير الواحد" يجمع البلدين في مواجهة أي تحديات.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص قيادتي البلدين على التشاور المستمر والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.