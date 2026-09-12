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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أطول وأكبر صحن مندي في العالم يتصدر تريند السعودية.. ما القصة؟

أكبر وأطول مندي في العالم
أكبر وأطول مندي في العالم
أحمد أيمن

تصدر فيديو «أكبر وأطول صحن مندي في العالم» تريند مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تيك توك في السعودية، والذي وثقه الشيف السعودي خالد بو بشيت، في تجربة استثنائية جمعت بين ضخامة الكمية والطريقة اللافتة التي ظهر بها الطبق، حيث من المقرر أن يتم تقديمه لموسوعة جينيس.

الفيديو سرعان ما انتشر على منصة «تيك توك»، محققًا ملايين المشاهدات والتفاعلات، وسط حالة من الدهشة بين المستخدمين الذين توقفوا أمام الحجم الكبير للصحن وطريقة تجهيز المندي وتقديمه، فيما تحولت التجربة إلى واحدة من أكثر مقاطع الشيف تداولًا خلال الفترة الأخيرة.

مشهد ضخم يثير دهشة المتابعين

وأظهر الفيديو تجهيز كميات كبيرة من الأرز واللحم بطريقة المندي المعروفة، قبل وضعها في صحن ضخم يمتد لمسافة كبيرة، ليبدو المشهد مختلفًا تمامًا عن الطريقة التقليدية التي اعتاد الجمهور مشاهدة المندي بها.

ولم يكن حجم الطعام وحده هو العنصر اللافت، إذ ركزت عدسات التصوير على مراحل تجهيز الصحن ونقل الطعام إليه وترتيبه، وهو ما منح الفيديو طابعًا استعراضيًا ساهم في زيادة تفاعل الجمهور معه.

وبمجرد تداول المقطع، انهالت التعليقات التي عبر أصحابها عن دهشتهم من ضخامة الصحن، بينما تساءل آخرون عن كمية الأرز واللحوم المستخدمة في إعداد هذه الوليمة الكبيرة، وكيف استغرقت عملية تجهيزها من وقت وجهد.

ملايين المشاهدات تحولت تريند

اللافت في تجربة خالد بو بشيت لم يكن حجم صحن المندي فقط، وإنما السرعة التي انتشر بها الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة «تيك توك»، حيث وصل المقطع إلى ملايين المشاهدات، وسط مشاركات وإعادات نشر واسعة.

وتنوعت تعليقات المتابعين بين الإشادة بالفكرة باعتبارها تجربة مختلفة في عالم المطبخ السعودي، وبين التعليقات الطريفة التي حاول أصحابها تخمين عدد الأشخاص الذين يمكن أن تكفيهم هذه الكمية الضخمة من المندي.

كما اعتبر بعض المتابعين أن الفيديو يعكس جانبًا من ارتباط المطبخ الخليجي بالولائم الكبيرة، خصوصًا أن المندي يعد من أشهر الأطباق التي تحظى بحضور قوي في المناسبات والتجمعات.

المندي بطريقة مختلفة

استطاع الشيف السعودي من خلال هذه التجربة تقديم المندي في صورة مختلفة عن الشكل التقليدي المعتاد، مستفيدًا من عنصر المفاجأة والحجم الكبير للطبق، وهو ما جعل المحتوى مناسبًا لطبيعة منصات التواصل الاجتماعي التي تعتمد بدرجة كبيرة على المشاهد غير المألوفة.

وتكشف ردود الفعل على الفيديو أن الجمهور لم يتعامل معه باعتباره وصفة طبخ تقليدية، وإنما باعتباره تجربة بصرية ضخمة تستحق المشاهدة والمشاركة، خاصة مع ظهور الصحن في مساحة كبيرة واحتوائه على كمية هائلة من الطعام.

ومع انتشار الفيديو، ارتبط اسم التجربة بعبارات مثل «أكبر وأطول صحن مندي في العالم»، وهي العبارة التي تداولها عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في وصف المشهد.

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