ماجدة الرومي تشارك في تريند الثمانينات: لا حاجة للذكاء الاصطناعي

شاركت الفنانة ماجدة الرومي في تريند «صورتك في الثمانينيات»، الذي انتشر بشكل واسع خلال الفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشارك فيه عدد كبير من الفنانين والمشاهير.

ونشرت ماجدة الرومي مجموعة من الصور لها عبر حسابها على منصة «إكس»، وعلقت عليها قائلة: «لا حاجة لاتجاهات الذكاء الاصطناعي. التزم بالأصل».

ويعتمد تريند «صورتك في الثمانينيات» على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحويل الصور إلى شكل يحاكي أجواء وموضة فترة الثمانينيات، بداية من الخلفيات والألوان والإضاءة، وصولًا إلى تسريحات الشعر والملابس.

ويستعين مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بتطبيقات وبرامج تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، من بينها «Google Gemini»، لإنشاء الصور التي تحمل الطابع الكلاسيكي للثمانينيات، مستفيدين من التطور الكبير الذي شهدته تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال تعديل وإنشاء الصور