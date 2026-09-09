رانيا فريد شوقي: السينما كانت واحشاني.. والقضية التي يطرحها فيلم «الحافي» سر حماسي

كشفت الفنانة رانيا فريد شوقي أن القضية التي يناقشها فيلم “الحافي” هي سر حماسها للعودة للسينما.

وقالت رانيا فريد شوقي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “القضية التي يناقشها العمل سر حماسي للمشاركة فيه، حيث يناقش العمل قضية الدجل”.

وأضافت: “الفيلم يكشف عن الشكل الجديد للدجل والشعوذة، واستغلال الإيمان الضعيف لدى البعض”.

وتابعت: “السينما كانت واحشاني، وإحساس الفنان بالفيلم السينمائي مختلف، ولكن الأهم بالنسبة لي الموضوع الذي يناقشه العمل سواء سينما أو مسرح أو تليفزيون”.

ويشارك في بطولة فيلم «الحافي» كوكبة من الفنانين، من بينهم إلهام شاهين، ورانيا فريد شوقي، وإلهام صفي الدين، إلى جانب عدد كبير من النجوم، وهو ما يرفع سقف التوقعات حول العمل المنتظر.