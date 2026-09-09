بعد 5 أيام فقط.. «Fall 2: Deadpoint» يتصدر شباك التذاكر في الشرق الأوسط

نجح فيلم الإثارة والمغامرة «Fall 2: Deadpoint» في تحقيق انطلاقة قوية بدور العرض السينمائي في منطقة الشرق الأوسط، بعدما تصدر شباك التذاكر وأصبح الفيلم رقم 1 في المنطقة، بعد 5 أيام فقط من بدء عرضه، وهو مؤشر على الإقبال الجماهيري الذي حظي به العمل منذ طرحه في عدد من الأسواق العربية، ويأتي هذا الإنجاز بعد أيام قليلة من وصول الفيلم إلى دور العرض، حيث بدأ طرحه في عدد من دول المنطقة مطلع سبتمبر، قبل أن يتوسع عرضه ليشمل أسواقًا عربية أخرى، من بينها مصر والإمارات ولبنان والأردن.

قصة فيلم الإثارة والمغامرة «Fall 2: Deadpoint»

ويقدم الفيلم تجربة مشحونة بالتوتر، من خلال قصة تدور حول جاكس هانتر، التي تحاول التعامل مع وفاة شقيقتها، قبل أن تخوض برفقة صديقتها لوس مغامرة تسلق في تايلاند. إلا أن انهيارًا صخريًا يحاصرهما فوق ممر جبلي شديد الخطورة، لتجد الصديقتان نفسيهما في مواجهة مباشرة مع الطبيعة، وسط ظروف قاسية لا تترك أمامهما سوى محاولة النجاة.

ويجمع«Fall 2: Deadpoint» بين المغامرة والإثارة وأفلام البقاء، معتمدًا على أجواء التوتر المستمر ومخاطر الارتفاعات الشاهقة، في امتداد لتجربة الجزء الأول «Fall» الذي حقق حضورًا لافتًا ضمن أفلام الإثارة والبقاء.

ويضم طاقم البطولة جريس كارولين كوري، فيرجينيا جاردنر، هارييت سلاتر، توم بريتني وأرسما توماس، بينما يتولى مايكل سبيريج وبيتر سبيريج الإخراج.

ويعكس تصدر الفيلم للترتيب في الشرق الأوسط خلال أربعة أيام فقط سرعة استجابته الجماهيرية، ليضع«Fall 2: Deadpoint» في صدارة المنافسة بدور العرض حاليًا، ويمنحه دفعة قوية في بداية مشواره التجاري بالمنطقة.