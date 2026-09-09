إقبال لافت على فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026

قال مصطفى عبد الفتاح، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء تشهد إقبالًا كبيرًا من المهتمين بعلوم الفضاء والطيران، لافتًا إلى أن اليوم الثاني للمعرض يشهد حضورًا لافتًا من الوفود الرسمية والزوار.

وأوضح عبد الفتاح أن المعرض يشارك فيه أكثر من 250 شركة وعارض من مختلف أنحاء العالم، يمثلون نحو 50 دولة، مع تنوع كبير في تكنولوجيات الطيران والفضاء، بما يعزز التعاون بين المصنعين والمشاركين وصناع القرار.

وأضاف أن المعرض يمثل منصة مهمة لعقد شراكات وتعاقدات استراتيجية في المجالات العسكرية والأمنية وتكنولوجيا الفضاء والطيران، مشيرًا إلى تواصل الزيارات الرسمية لمختلف أجنحة المعرض.