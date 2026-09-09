مجدي مرشد: معرض العلمين للطيران والفضاء منصة عالمية لجذب الاستثمارات

أكد الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس المكتب التنفيذي للحزب، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للنسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026، يعكس المكانة المتنامية التي باتت تحظى بها مصر على خريطة الفعاليات الدولية، ويؤكد ثقة المؤسسات والشركات العالمية في قدرة الدولة المصرية على تنظيم واستضافة الأحداث الكبرى.

وقال مرشد، إن معرض العلمين يمثل أكثر من مجرد تجمع عالمي لعرض أحدث الطائرات والتقنيات الجوية والفضائية، فهو منصة اقتصادية وتكنولوجية مهمة تتيح لمصر التواصل المباشر مع الشركات والمؤسسات المتخصصة، وفتح مجالات جديدة للتعاون والاستثمار وتبادل الخبرات، بما يخدم توجه الدولة نحو توطين التكنولوجيا وتعزيز القدرات الصناعية الوطنية.

وأوضح أن تنوع المشاركات الدولية في المعرض يعكس أهمية مصر كمحور إقليمي يربط بين الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي وما شهدته الدولة خلال السنوات الأخيرة من تطوير كبير في البنية التحتية وشبكات النقل والمطارات والمناطق الصناعية.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر ، إلى أن العائد الأكبر من استضافة مثل هذه الفعاليات يتمثل في القدرة على تحويل الحضور الدولي إلى شراكات ومشروعات حقيقية، داعيًا إلى البناء على نتائج الاجتماعات واللقاءات التي يشهدها المعرض، بما يفتح المجال أمام استثمارات جديدة ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات المرتبطة بالطيران والفضاء.

وأضاف أن الصناعات التكنولوجية المتقدمة أصبحت أحد أهم محركات النمو الاقتصادي عالميًا، وهو ما يستوجب مواصلة الاستثمار في العنصر البشري، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المتخصص، وربط مخرجات التعليم باحتياجات القطاعات الصناعية الحديثة، بما يضمن إعداد كوادر مصرية قادرة على التعامل مع أحدث التقنيات.

وأكد مرشد أن أهمية المعرض تمتد كذلك إلى دعم قطاع الطيران المدني والصناعات والخدمات المرتبطة به، فضلًا عن مجالات الفضاء والأقمار الصناعية والأنظمة التكنولوجية الحديثة، بما يتيح فرصًا أوسع أمام الشركات المصرية للمشاركة في سلاسل الإنتاج والخدمات العالمية.

وثمن اختيار مدينة العلمين الجديدة لاستضافة هذا الحدث الدولي، مؤكدًا أن المدينة أصبحت نموذجًا لما يمكن أن تحققه رؤية الدولة في إنشاء مدن جديدة قادرة على استضافة الفعاليات العالمية، وجذب الاستثمارات، وتنشيط السياحة، وتعزيز الصورة الحضارية لمصر أمام المجتمع الدولي.

وأشاد وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب بالمشاركة الدولية الواسعة في المعرض، والعروض الجوية التي قدمتها القوات الجوية المصرية إلى جانب الفرق الدولية المشاركة، معتبرًا أن هذا التنوع يؤكد اتساع نطاق التعاون الدولي ويعكس قدرة مصر على تنظيم حدث يجمع مدارس وخبرات متعددة في مجالات الطيران والفضاء.

كما أشاد بمشاركة الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس في فعاليات المعرض، معتبرًا أن الحضور رفيع المستوى يعكس أهمية الحدث، ويدعم مسار العلاقات المصرية القبرصية، إلى جانب الشراكة المتنامية بين مصر وقبرص واليونان في منطقة شرق المتوسط.

وشدد رئيس المكتب التنفيذي لحزب المؤتمر على ضرورة وضع رؤية متكاملة لتعظيم الاستفادة من معرض العلمين، بحيث لا تنتهي نتائجه بانتهاء أيام الفعاليات، وإنما تمتد آثاره إلى جذب الاستثمارات، وإطلاق مشروعات مشتركة، وتوطين الصناعات، وخلق فرص عمل جديدة، وتطوير القدرات المصرية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

وقال مرشد: «معرض العلمين للطيران والفضاء رسالة واضحة بأن مصر لا تكتفي بامتلاك المقومات التي تؤهلها لاستضافة الأحداث الدولية، وإنما تمتلك أيضًا رؤية لتحويل هذه الأحداث إلى فرص حقيقية للتنمية والاستثمار ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات».

واختتم الدكتور مجدي مرشد بالتأكيد على أن استضافة مصر لهذا الحدث الدولي تؤكد قدرتها على مواكبة التحولات العالمية في صناعات المستقبل، مشيرًا إلى أن تعظيم العائد الاقتصادي والتكنولوجي للمعرض سيكون خطوة مهمة في دعم توجه الدولة نحو اقتصاد أكثر اعتمادًا على المعرفة والابتكار، وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي لصناعات وخدمات الطيران والفضاء والتكنولوجيا المتقدمة.