قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العمل تحذر الشباب من صفحات وهمية تروج للسفر إلى إيطاليا
وزير التخطيط يلتقي رواد الأعمال والشركات الناشئة للمصريين بالإمارات
إحباط محاولة سرقة كابلات من مستشفى بالعجوزة
ارتفاع لليوم الثاني على التوالي.. الدولار يكسر حاجز 51 جنيها.. إلى أين وصل الآن؟
وزير البترول: نجاح منظومة تأمين إمدادات الغاز خلال ذروة الاستهلاك الكهربائي للعام الثاني
الأحمر عينه على الصدارة.. موعد مباراة الأهلي والمقاولون في الدوري والقنوات الناقلة
إصابة 12 شخصا في انقلاب «ميكروباص» بحادث بقرية اللوقا بساحل سليم في أسيوط
بعد تسمم حسام داغر.. عرض خطير لو ظهر عليك لا تنتظر في المنزل واذهب للطبيب فورًا
ميدو: مجلس إدارة الزمالك تسبب في إهدار 350 مليون جنيه.. وكل من أخطأ يجب أن يُحاسب
صدى البلد في جولة داخل معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. مشاركة أكثر من 100 طائرة متنوعة وحضور قوي للمسيرات الجوية
الشيطان سيطر عليا.. السجن 3 سنوات للمتهم بالتعدي على ابنة شقيقته في الوراق
منح لطلاب «التوكاتسو» لدعم المتفوقين وغير القادرين.. وتكريم 54 من خريجي الدفعة الأولى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مجدي مرشد: معرض العلمين للطيران والفضاء منصة عالمية لجذب الاستثمارات

الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب
الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

أكد الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس المكتب التنفيذي للحزب، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للنسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026، يعكس المكانة المتنامية التي باتت تحظى بها مصر على خريطة الفعاليات الدولية، ويؤكد ثقة المؤسسات والشركات العالمية في قدرة الدولة المصرية على تنظيم واستضافة الأحداث الكبرى.

وقال مرشد، إن معرض العلمين يمثل أكثر من مجرد تجمع عالمي لعرض أحدث الطائرات والتقنيات الجوية والفضائية، فهو منصة اقتصادية وتكنولوجية مهمة تتيح لمصر التواصل المباشر مع الشركات والمؤسسات المتخصصة، وفتح مجالات جديدة للتعاون والاستثمار وتبادل الخبرات، بما يخدم توجه الدولة نحو توطين التكنولوجيا وتعزيز القدرات الصناعية الوطنية.

وأوضح أن تنوع المشاركات الدولية في المعرض يعكس أهمية مصر كمحور إقليمي يربط بين الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي وما شهدته الدولة خلال السنوات الأخيرة من تطوير كبير في البنية التحتية وشبكات النقل والمطارات والمناطق الصناعية.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر ، إلى أن العائد الأكبر من استضافة مثل هذه الفعاليات يتمثل في القدرة على تحويل الحضور الدولي إلى شراكات ومشروعات حقيقية، داعيًا إلى البناء على نتائج الاجتماعات واللقاءات التي يشهدها المعرض، بما يفتح المجال أمام استثمارات جديدة ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات المرتبطة بالطيران والفضاء.

وأضاف أن الصناعات التكنولوجية المتقدمة أصبحت أحد أهم محركات النمو الاقتصادي عالميًا، وهو ما يستوجب مواصلة الاستثمار في العنصر البشري، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المتخصص، وربط مخرجات التعليم باحتياجات القطاعات الصناعية الحديثة، بما يضمن إعداد كوادر مصرية قادرة على التعامل مع أحدث التقنيات.

وأكد مرشد أن أهمية المعرض تمتد كذلك إلى دعم قطاع الطيران المدني والصناعات والخدمات المرتبطة به، فضلًا عن مجالات الفضاء والأقمار الصناعية والأنظمة التكنولوجية الحديثة، بما يتيح فرصًا أوسع أمام الشركات المصرية للمشاركة في سلاسل الإنتاج والخدمات العالمية.

وثمن اختيار مدينة العلمين الجديدة لاستضافة هذا الحدث الدولي، مؤكدًا أن المدينة أصبحت نموذجًا لما يمكن أن تحققه رؤية الدولة في إنشاء مدن جديدة قادرة على استضافة الفعاليات العالمية، وجذب الاستثمارات، وتنشيط السياحة، وتعزيز الصورة الحضارية لمصر أمام المجتمع الدولي.

وأشاد وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب بالمشاركة الدولية الواسعة في المعرض، والعروض الجوية التي قدمتها القوات الجوية المصرية إلى جانب الفرق الدولية المشاركة، معتبرًا أن هذا التنوع يؤكد اتساع نطاق التعاون الدولي ويعكس قدرة مصر على تنظيم حدث يجمع مدارس وخبرات متعددة في مجالات الطيران والفضاء.

كما أشاد بمشاركة الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس في فعاليات المعرض، معتبرًا أن الحضور رفيع المستوى يعكس أهمية الحدث، ويدعم مسار العلاقات المصرية القبرصية، إلى جانب الشراكة المتنامية بين مصر وقبرص واليونان في منطقة شرق المتوسط.

وشدد رئيس المكتب التنفيذي لحزب المؤتمر على ضرورة وضع رؤية متكاملة لتعظيم الاستفادة من معرض العلمين، بحيث لا تنتهي نتائجه بانتهاء أيام الفعاليات، وإنما تمتد آثاره إلى جذب الاستثمارات، وإطلاق مشروعات مشتركة، وتوطين الصناعات، وخلق فرص عمل جديدة، وتطوير القدرات المصرية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

وقال مرشد: «معرض العلمين للطيران والفضاء رسالة واضحة بأن مصر لا تكتفي بامتلاك المقومات التي تؤهلها لاستضافة الأحداث الدولية، وإنما تمتلك أيضًا رؤية لتحويل هذه الأحداث إلى فرص حقيقية للتنمية والاستثمار ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات».

واختتم الدكتور مجدي مرشد بالتأكيد على أن استضافة مصر لهذا الحدث الدولي تؤكد قدرتها على مواكبة التحولات العالمية في صناعات المستقبل، مشيرًا إلى أن تعظيم العائد الاقتصادي والتكنولوجي للمعرض سيكون خطوة مهمة في دعم توجه الدولة نحو اقتصاد أكثر اعتمادًا على المعرفة والابتكار، وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي لصناعات وخدمات الطيران والفضاء والتكنولوجيا المتقدمة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مجدي مرشد معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026 المؤسسات الشركات العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

"بلينك جديد"..التعليم تعلن انتهاء أزمة تعطل رابط نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء.. كم وصل سعر الكيلو؟

الزمالك

محمد صلاح: قميص الزمالك والجماهير يصنعان حالة من الرهبة.. و«الشناوي» لا يستحق الانضمام للمنتخب

بنتايج

بسبب جائزة رجل المباراة .. «شبانة» يكشف كواليس غضب «بنتايج» بعد مباراة أبوقير للأسمدة

الزمالك وأبو قير

خبير تحكيمي : الزمالك يستحق ركلة جزاء ضد أبوقير للأسمدة .. «نفس لعبة بن شرقي»

بشير التابعي

بشير التابعي: الزمالك «ماحدش شايفه».. والدليل الأهلي

دونالد ترامب

«ترامب» يشعل الحرب التجارية مع كندا .. وهذه قائمة السلع المحظورة والرسوم الجديدة

خالد الغندور

خالد الغندور: رابطة الأندية ترفض طلب بيراميدز بترحيل مباراة «الشرقية إنبي»

ترشيحاتنا

اموال

تجار سلاح.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل أموال

المضبوطات

ضبط القائمين على إدارة مخزن لتجميع البوتاجازات غير مرخص بالقليوبية

المنشور

القبض على صاحب محل استولى على ماكينة دفع إلكتروني بالبحيرة

بالصور

إزاي تقوي مناعة طفلك مع بداية المدارس؟ 7 عادات تحميه من العدوى

إزاي تقوي مناعة طفلك مع بداية المدارس؟ 7 عادات تحميه من العدوى
إزاي تقوي مناعة طفلك مع بداية المدارس؟ 7 عادات تحميه من العدوى
إزاي تقوي مناعة طفلك مع بداية المدارس؟ 7 عادات تحميه من العدوى

صدى البلد في جولة داخل معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. مشاركة أكثر من 100 طائرة متنوعة وحضور قوي للمسيرات الجوية

معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

بتنظفي الذهب بمعجون الأسنان؟ توقفي فورًا.. طرق شائعة قد تضر القطعة

بتنظفي الذهب بمعجون الأسنان؟ توقفي فورًا.. طرق شائعة قد تضر القطعة
بتنظفي الذهب بمعجون الأسنان؟ توقفي فورًا.. طرق شائعة قد تضر القطعة
بتنظفي الذهب بمعجون الأسنان؟ توقفي فورًا.. طرق شائعة قد تضر القطعة

معاكِ ذهب قديم؟ 6 أخطاء بتخليكي تخسري جزء من فلوسك عند البيع

معاكِ ذهب قديم؟ 6 أخطاء بتخليكي تخسري جزء من فلوسك عند البيع
معاكِ ذهب قديم؟ 6 أخطاء بتخليكي تخسري جزء من فلوسك عند البيع
معاكِ ذهب قديم؟ 6 أخطاء بتخليكي تخسري جزء من فلوسك عند البيع

فيديو

التسول الاليكتروني

التسول على الطريقة الصينية.. QR Code بدل العملات

وفاة تايني

رحلة فاخرة تحولت إلى مأساة.. كيف مات «تايني»؟

حليب الصراصير

أضعاف حليب الأبقار.. سر غذائي داخل الصراصير

تريند الثمنينات

تسريحة الأسد والإكسسوارات الضخمة.. النجمات يعشن أجواء الثمانينيات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

المزيد