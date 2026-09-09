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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ما هي الرسالة التي توجهها مصر من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء؟.. اللواء أسامة كبير يُجيب

اللواء نصر سالم
اللواء نصر سالم

قال اللواء أركان حرب أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان، إن النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء تأتي بعد انطلاق النسخة الأولى في سبتمبر 2024، مشيرًا إلى أن تنظيم المعرض بصورة دورية يعكس أهمية الحدث ومكانته على أجندة المعارض الدولية المتخصصة.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية هبة فهمي، على قناة إكسترا نيوز، أن استضافة مصر لهذا النوع من المعارض تحمل دلالات مهمة، في ضوء موقعها الجيوسياسي والجيوستراتيجي، فضلًا عن ثقلها العسكري على مستوى الشرق الأوسط والإقليم والقارة الأفريقية، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي ودولي في مجالات الطيران والصناعات المرتبطة بها.

وأضاف أن العروض الجوية والتقارير التي تناولت فعاليات المعرض تسهم في تعزيز دور مصر ومكانتها في مجال الصناعات والتقنيات الحديثة المرتبطة بالطيران والتسليح، إلى جانب إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والتجارب مع مختلف دول العالم.

وأشار إلى أن المعرض يشهد مشاركة أكثر من 250 شركة إقليمية ودولية، تعرض مجموعة متنوعة من الطائرات، تشمل الطائرات المقاتلة وطائرات النقل والطائرات التجارية، إلى جانب الطائرات العمودية والمروحيات المستخدمة في مجالات الإسعاف الجوي والخدمات الطبية، فضلًا عن تقنيات حديثة مثل التاكسي الطائر.

وأكد أن جمع هذا العدد الكبير من الشركات والتقنيات المتنوعة في معرض واحد يمثل إنجازًا مهمًا لمصر، لا سيما في ظل التحديات والتوترات الإقليمية والدولية الراهنة، معتبرًا أن نجاح استضافة هذا الحدث يعكس حالة الاستقرار السياسي والدبلوماسي، إلى جانب الوزن والثقل العسكري الذي تتمتع به مصر على المستويين الإقليمي والدولي.

نصر سالم معرض الطيران

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