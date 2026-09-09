نائب حماة الوطن: معرض العلمين للطيران.. منصة دولية تعزز مكانة مصر وتفتح أبوابًا جديدة للاستثمار

أكد النائب عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحليةوالنقل بمجلس الشيوخ، عضو لجنة القيم، رئيس قطاع وسط الجيزةبحزب حماة الوطن، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026، يمثل محطة مهمة في مسيرة تعزيز الحضور المصري على الساحة الدولية، ويعكس ما وصلت إليه الدولة المصرية من قدرة تنظيمية وبنية تحتية تؤهلها لاستضافة أكبر الفعاليات والمؤتمرات والمعارض المتخصصة عالميًا.

معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026

وقال رشاد إن معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء لم يعد مجرد فعالية متخصصة لعرض أحدث الطائرات والتقنيات، وإنما تحول إلى منصة دولية متكاملة تلتقي خلالها الخبرات والصناعات والاستثمارات، بما يفتح المجال أمام بناء شراكات جديدة في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع والتكنولوجيا، ويمنح الشركات والمؤسسات المصرية فرصة أكبر للتواصل مع الأسواق العالمية.

وأضاف أن الزخم الدولي الذي تشهده النسخة الثانية من المعرض، بمشاركة دول وفرق جوية وشركات ومؤسسات متخصصة، يعكس حجم الثقة المتزايدة في مصر باعتبارها دولة محورية قادرة على جمع أطراف دولية متعددة حول مجالات صناعية وتكنولوجية بالغة الأهمية، مؤكدًا أن هذا الحضور يمثل فرصة حقيقية لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات ونقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة.

وأشار إلى أن القيمة الحقيقية للمعرض تتمثل في قدرته على الانتقال من منطق العرض والاستعراض إلى صناعة الفرص، من خلال ما يوفره من مساحة لعقد الشراكات، واستكشاف مجالات الاستثمار، والتعرف على أحدث الاتجاهات العالمية في صناعات الطيران والفضاء، بما يتسق مع توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا ورفع تنافسية الصناعة المصرية.

وأكد أن ما تشهده مصر من توسع في البنية التحتية والمطارات والمدن الجديدة والمناطق الصناعية، إلى جانب ما تمتلكه من موقع جغرافي فريد، يمنحها مقومات حقيقية للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة الطيران والخدمات المرتبطة بها، مشددًا على ضرورة تعظيم العائد الاقتصادي والاستثماري من استضافة مثل هذه الأحداث الدولية.

وثمن اختيار مدينة العلمين الجديدة لاستضافة المعرض، معتبرًا أن ذلك يعكس نجاح الدولة في تحويل المدينة إلى نموذج متكامل للتنمية العمرانية والسياحية والاقتصادية، وقاعدة لاستضافة الأحداث الدولية الكبرى، بما يعزز صورتها كإحدى المدن المصرية الصاعدة على خريطة الاستثمار والسياحة والمؤتمرات العالمية.

وشدد النائب عمرو رشاد على أن استمرار معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء وتطوره من نسخة إلى أخرى يؤكد أن مصر تمتلك الإرادة والقدرة على أن تكون شريكًا فاعلًا في صناعة المستقبل، وليس مجرد سوق للتكنولوجيا، داعيًا إلى البناء على هذا الحدث من خلال تحويل فرص التواصل والشراكات التي يتيحها إلى مشروعات واستثمارات حقيقية تدعم الاقتصاد الوطني، وتسرّع جهود توطين التكنولوجيا، وتخلق فرص عمل نوعية أمام الشباب المصري.

واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن معرض العلمين للطيران والفضاء يمثل إحدى أدوات القوة الناعمة والاقتصادية لمصر، ويبعث برسالة واضحة مفادها أن الجمهورية الجديدة تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز تنافسية الدولة، وتوسيع شراكاتها الدولية، وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للابتكار والاستثمار والفعاليات العالمية.