النائب أحمد حافظ: معرض العلمين للطيران والفضاء يرسخ مكانة مصر كقوة إقليمية

أكد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للنسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء يمثل حدثًا يتجاوز حدود المعرض نفسه، ويعكس حجم ما وصلت إليه الدولة المصرية من قدرة على استضافة الفعاليات الدولية الكبرى، وتحويلها إلى أدوات فاعلة لدعم الاقتصاد والترويج للاستثمار وتعزيز حضور مصر على الساحة الدولية.

وقال «حافظ» إن استضافة مصر لواحد من أبرز المعارض المتخصصة في مجالي الطيران والفضاء تحمل دلالة مهمة، خاصة في ظل المشاركة الدولية الواسعة من كبرى الشركات والمؤسسات والخبراء، مؤكدًا أن هذا الحضور يعكس ثقة متزايدة في مصر ومؤسساتها وقدرتها على تنظيم أحداث ذات تأثير دولي، ويفتح في الوقت نفسه مساحات جديدة للتعاون ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن المعرض يمثل فرصة حقيقية لتحويل القوة التنظيمية التي تمتلكها مصر إلى عائد اقتصادي مباشر ومستدام، من خلال جذب الاستثمارات، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية، ودعم الصناعات المرتبطة بالطيران والفضاء، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة في توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي.

وأشار «حافظ» إلى أن اختيار العلمين الجديدة لاستضافة هذا الحدث العالمي يبعث برسالة واضحة حول حجم الإنجاز الذي تحقق في المدينة خلال سنوات قليلة، موضحًا أن العلمين لم تعد مجرد مدينة ساحلية، وإنما أصبحت واجهة مصرية حديثة قادرة على استضافة الأحداث العالمية وصناعة صورة جديدة للدولة المصرية أمام العالم.

وأوضح أن ما تشهده مدينة العلمين من فعاليات دولية ورياضية واقتصادية وثقافية يؤكد نجاح رؤية الدولة في تحويل المدن الجديدة إلى مراكز متكاملة للحياة والاستثمار والسياحة والفعاليات، بما يعظم الاستفادة من مشروعات البنية الأساسية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية.

وأكد النائب أحمد حافظ أن قوة البنية التحتية المصرية، خاصة في مجالات الطرق والمطارات والنقل والخدمات، أصبحت أحد أهم عناصر قدرة مصر على استضافة الأحداث الدولية الكبرى، مشيرًا إلى أن الاستثمار في البنية الأساسية لا ينعكس فقط على تحسين الخدمات، وإنما يخلق أيضًا قدرة تنافسية جديدة للاقتصاد المصري في جذب الاستثمارات والفعاليات العالمية.

وشدد «حافظ» على أن المعارض والفعاليات الدولية الكبرى أصبحت جزءًا من القوة الناعمة والاقتصادية للدولة المصرية، لأنها تضع مصر مباشرة أمام صناع القرار والمستثمرين والشركات العالمية، وتمنحها فرصة لتسويق إمكاناتها ومشروعاتها وموقعها الاستراتيجي باعتبارها بوابة مهمة للأسواق العربية والإفريقية.

واختتم عضو مجلس الشيوخ بالتأكيد على أن النجاح الحقيقي لمعرض العلمين للطيران والفضاء لا يقاس فقط بحجم المشاركة أو العروض المقدمة، وإنما بما يمكن أن يترتب عليه من شراكات واستثمارات ونقل للخبرات وتوطين للتكنولوجيا وفتح آفاق جديدة أمام الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن استمرار مصر في استضافة مثل هذه الأحداث يرسخ صورتها كدولة قادرة على المنافسة وصناعة الفرص، وليس فقط استضافة الفعاليات