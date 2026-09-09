محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض «أهلًا مدارس» بشرم الشيخ بتخفيضات تصل إلى 30%

افتتح اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، معرض «أهلًا مدارس» بمدينة شرم الشيخ، الذي تنظمه الغرفة التجارية بجنوب سيناء، برعاية المحافظة، وذلك في إطار مبادرة «أهلًا مدارس» التي تأتي ضمن مبادرات الدولة لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مناسبة، والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية مع بداية العام الدراسي الجديد.

ويُقام المعرض تحت رعاية وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزير التموين والتجارة الداخلية، والاتحاد العام للغرف التجارية، والغرفة التجارية بجنوب سيناء، بالتعاون مع ديوان عام المحافظة، ومديرية التموين والتجارة الداخلية، ومجلس مدينة شرم الشيخ.

ويأتي افتتاح معرض «أهلًا مدارس» بشرم الشيخ في إطار جهود التوسع في إقامة المعارض بمختلف مدن المحافظة، بعد افتتاح معرض مماثل بمدينة طور سيناء، بهدف إتاحة المستلزمات المدرسية للمواطنين، وتوفير احتياجات الطلاب بأسعار مناسبة وتنافسية.

وتفقد المحافظ أقسام المعرض، واطلع على مختلف المستلزمات والمنتجات المدرسية المعروضة، والتي تشمل الحقائب المدرسية، والأدوات المكتبية، والكراسات والكشاكيل والأقلام، والزي المدرسي، والأحذية الرياضية «الكوتشي»، وغيرها من احتياجات الطلاب، بتخفيضات تتراوح بين 10% و30%.

كما تفقد المحافظ، خلال جولته، مبادرة «كلنا واحد» التابعة لوزارة الداخلية، ومعرض السلع الغذائية، واطلع على المنتجات والسلع المعروضة، واستمع إلى آراء المواطنين بشأن مستوى الأسعار ومدى توافر احتياجاتهم، مؤكدًا أهمية توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، والتيسير على المواطنين.

ووجّه محافظ جنوب سيناء باستمرار إقامة معرض «أهلًا مدارس» حتى الأسبوع الأول من بدء الدراسة، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لشراء احتياجات أبنائهم خلال الفترة الأولى من العام الدراسي، كما شدد على الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم تغييرها طوال فترة إقامة المعرض، مع استمرار أعمال المتابعة والرقابة من جانب مديرية التموين والتجارة الداخلية للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة.

كما وجّه بسرعة استعواض الكميات التي يتم بيعها أولًا بأول، لضمان استمرار توافر جميع الأصناف وعدم حدوث أي نقص في المعروض، بما يحقق الهدف من إقامة المعرض ويعظم استفادة المواطنين منه.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن إقامة معرض «أهلًا مدارس»، والتوسع في توفير السلع والمستلزمات المدرسية بأسعار مناسبة، يأتيان في إطار توجيهات القيادة السياسية وجهود الدولة الرامية إلى دعم الأسر المصرية وتخفيف الأعباء عن المواطنين مع بداية العام الدراسي، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين المحافظة والغرفة التجارية والجهات المعنية لضمان توافر المستلزمات المدرسية بجودة مناسبة وأسعار تنافسية.

حضر افتتاح المعرض اللواء سامح المتولي، رئيس مدينة شرم الشيخ، والمهندس أيمن عبد الغني، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، وعدد من ممثلي الغرفة التجارية بجنوب سيناء والجهات المعنية.