عمود إنارة "مكهرب" يثير الذعر أمام مدرسة ومسجد الحسينية بالعمرانية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد وجود عطل بأحد أعمدة الإنارة أمام مسجد الحسينية بميدان النافورة في منطقة العمرانية، وسط تحذيرات من احتمالية تعرض المواطنين لخطر الصعق الكهربائي.

وأظهر الفيديو أحد الأشخاص وهو يحذر المارة من الاقتراب من العمود، مطالبًا بسرعة التعامل مع العطل وفصل التيار الكهربائي عنه، خاصة أن موقعه يقع في منطقة تشهد حركة كثيفة للمواطنين والطلاب.

وطالب متداولو الفيديو الجهات المختصة بسرعة الانتقال إلى مكان العمود وفحصه وتأمينه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع أي حوادث، حفاظًا على سلامة المواطنين.



