اليوم.. بدء تسكين طلاب وطالبات النقل بالمدينة الجامعية بالأزهر في أسيوط

أعلنت الإدارة المركزية للمدن الجامعية بـ جامعة الأزهر بأسيوط جدول تسكين المرحلة الأولى للطلاب والطالبات المقبولين بالمدن الجامعية لسنوات النقل والفرق النهائية بمختلف الكليات، بداية من اليوم الثلاثاء، مع تخصيص الغد لتسكين الحالات الخاصة.

بدء تسكين طلاب وطالبات سنوات النقل بالمدينة الجامعية بأسيوط

وقالت في بيان: ووفق ما أعلنته إدارة المدينة الجامعية بأسيوط فإن أعمال التسكين تبدأ من غدٍ الثلاثاء (طلاب- طالبات)وذلك على النحو المبين في الجدولين المرفقين بالمنشور.

وأوصت إدارة المدينة الجامعية الطلاب والطالبات بالالتزام بمواعيد جدول التسكين، والتعليمات الواردة من إدارات المدن الجامعية ومسئولي التسكين، مؤكدة طباعة الاستمارات الملحقة بموقع الاستعلام عن نتيجة القبول بالمدن الجامعية واستكمال وملء البيانات، ثم التوجه إلى المدينة والمبنى محل السكن بإخطار نتيجة الطالب وتقديم ملف السكن لمسئول المبنى المختص.

كما تنبه إدارة المدينة الجامعية الطلاب والطالبات أنه في حالة وفاة الوالد يجب إحضار أصل شهادة الوفاة شرط أن تكون في العام الدراسي نفسه، وبالنسبة للمرضى يجب إحضار تقرير طبي معتمد من الإدارة الطبية بالمدينة، مشيرة أنه في حال وجود أي شكوى من الطلاب يتم التوجه لإدارة المدينة لتقديمها وفحصها.