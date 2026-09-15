مرموش يقود توتنهام في اختبار ناري أمام ليفربول بكأس الرابطة

يخوض توتنهام هوتسبير اختبارًا من العيار الثقيل عندما يحل ضيفًا على ليفربول، في العاشرة مساء اليوم "الثلاثاء" بتوقيت القاهرة، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية «كأس كاراباو».

وتحظى المباراة باهتمام خاص مع وجود الدولي المصري عمر مرموش ضمن صفوف توتنهام، في ظل سعي الفريق لتحقيق انطلاقة قوية في البطولة وحجز مقعده بالدور المقبل.

ويستهل ليفربول مشاركته في كأس الرابطة بمواجهة قوية، ويبحث أصحاب الأرض عن استغلال إقامة اللقاء على ملعب آنفيلد لتحقيق الفوز وتجنب مفاجآت مباريات الكؤوس.

ويرغب الريدز في مواصلة مشواره بالبطولة والوصول إلى الأدوار المتقدمة، خاصة أن المنافسة على لقب كأس الرابطة تمثل أحد أهداف الفريق خلال الموسم.

أما توتنهام، فيدرك صعوبة المهمة أمام أحد أبرز منافسيه، لكنه يدخل المواجهة متمسكًا بفرصة التأهل، رغم المعاناة التي يواجهها الفريق على المستوى الهجومي منذ بداية الموسم.

وتصب نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة في مصلحة ليفربول، إذ تمكن الريدز من الفوز في 10 مباريات من آخر 15 مواجهة أمام توتنهام.

وفي المقابل، لم يحقق السبيرز سوى انتصارين خلال تلك الفترة، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل، وهو ما يعكس صعوبة المواجهة المنتظرة على الفريق اللندني.

ويواجه توتنهام تحديًا كبيرًا بسبب العقم التهديفي الذي لازم الفريق في أول أربع مباريات له بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث لم يتمكن من هز الشباك خلالها.

وتأتي هذه الأزمة رغم الاستثمارات الكبيرة التي قام بها النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية، والتي وصلت إلى نحو 320 مليون جنيه إسترليني، بهدف تدعيم صفوف الفريق ورفع قدرته الهجومية.

وتحدث عمر مرموش عن المرحلة الحالية التي يمر بها توتنهام، مؤكدًا ثقته في الجهاز الفني بقيادة المدرب دي زيربي، ومشيرًا إلى أن الفريق يعمل بشكل مستمر من أجل تجاوز مشكلة غياب الأهداف.

وأشاد اللاعب المصري بمدربه، معتبرًا أنه يمتلك قدرات تكتيكية مميزة، إلى جانب أسلوب واضح ومباشر في التواصل مع اللاعبين، وهو ما ساعد على بناء علاقة جيدة منذ بداية العمل معًا.

كما أكد مرموش أن الرغبة في تحقيق الانتصارات تمثل قاسمًا مشتركًا بين اللاعبين والجهاز الفني، مشددًا على أهمية استغلال التفاصيل الصغيرة والعمل كمجموعة واحدة، بمساندة الجماهير، للوصول إلى الأهداف المنشودة.

وأشار نجم توتنهام إلى أن الفريق ظهر بشكل أفضل في المباراة الأخيرة، وأن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية التي يمكن البناء عليها، موضحًا أن تحسن النتائج سيأتي مع تطور الانسجام بين عناصر الفريق.

وتطرق مرموش إلى الفرص التي أتيحت له في المباراة الماضية، مؤكدًا أنه كان قريبًا من التسجيل، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة مواصلة المحاولات والالتزام بالأساسيات دون استعجال، في ظل العمل الجماعي للتخلص من أزمة التهديف.

واختتم مرموش حديثه بالتأكيد على أن توتنهام يحتاج إلى بعض الوقت للتأقلم مع المرحلة الجديدة، داعيًا إلى التحلي بالصبر، ومشيرًا إلى أن الأجواء داخل الفريق إيجابية وأن الجميع يعمل لتحقيق هدف واحد والتطور بشكل تدريجي.