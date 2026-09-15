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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وادي دجلة في مواجهة صعبة أمام المقاولون العرب في الدوري الممتاز

وادي دجلة
وادي دجلة
محمد سمير

يخوض فريق وادي دجلة مواجهة مهمة أمام المقاولون العرب، في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، وسط رغبة مشتركة من الفريقين في تحقيق الانتصار والخروج بالنقاط الثلاث.

وتتجه الأنظار إلى مصطفى شبيطة، الذي يقود وادي دجلة للمرة الأولى منذ توليه المسؤولية الفنية للفريق، عقب رحيل محمد الشيخ عن منصبه وقرار إدارة النادي بإسناد المهمة إلى شبيطة خلال المرحلة المقبلة.

ويسعى المدرب الجديد إلى تحقيق انطلاقة إيجابية مع الفريق، من خلال حصد الفوز أمام المقاولون العرب وتحسين النتائج، خاصة أن دجلة يمتلك 5 نقاط بعد مرور أربع جولات.

وحقق وادي دجلة انتصارًا واحدًا في بداية مشواره بالدوري، مقابل تعادلين وهزيمة، ويأمل شبيطة في استغلال المباراة لإعادة الثقة للاعبين ومنح الفريق دفعة جديدة خلال الفترة المقبلة.

على الجانب الآخر، يخوض المقاولون العرب المباراة بمعنويات أفضل، بعدما خرج بتعادل ثمين أمام الأهلي في الجولة الماضية، عقب انتهاء المواجهة بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 1-1، في مباراة ظهر خلالها الفريق بصورة قوية.

ويملك المقاولون 4 نقاط من أربع مباريات، جمعها من فوز واحد وتعادل، بينما تعرض للهزيمة في مباراتين.

ويطمح سامي قمصان، المدير الفني للمقاولون العرب، إلى البناء على المستوى الذي ظهر به فريقه أمام الأهلي، وتحقيق انتصار جديد أمام وادي دجلة، بما يساعده على تحسين موقعه في جدول ترتيب المسابقة ومواصلة حصد النقاط.

وادي دجلة المقاولون العرب الدوري المصري مصطفى شبيطة

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