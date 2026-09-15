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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة بيراميدز والشرقية إنبي في الدوري المصري.. والقنوات الناقلة

بيراميدز
بيراميدز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لخوض مواجهة جديدة في بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، عندما يلتقي مع الشرقية إنبي ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة، وذلك بعد نجاحه في حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز والشرقية إنبي

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز نظيره الشرقية إنبي يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة في إطار سعي بيراميدز لمواصلة مشواره المحلي وتحقيق نتيجة إيجابية، بعد خوض مباراته الأفريقية أمام جورماهيا الكيني.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والشرقية إنبي

ومن المنتظر أن تُنقل أحداث مباراة بيراميدز والشرقية إنبي في الدوري المصري الممتاز عبر قناة أون سبورت، الناقل لمباريات البطولة.

بيراميدز يحسم التأهل الأفريقي

كان بيراميدز قد حسم تأهله إلى الدور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على جورماهيا الكيني في إياب الدور التمهيدي.

واستضاف استاد الدفاع الجوي، مساء الأحد، مواجهة بيراميدز وجورماهيا في إياب الدور التمهيدي من البطولة الأفريقية، بعدما كان الفريق السماوي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت في كينيا بهدفين دون مقابل.

خماسية جديدة أمام جورماهيا

وواصل بيراميدز تفوقه على جورماهيا بعدما حقق فوزًا عريضًا بنتيجة 5-1 في مباراة الإياب، ليحسم مجموع المباراتين لصالحه بنتيجة 7-1.

وبهذا الانتصار، واصل بيراميدز مشواره في دوري أبطال أفريقيا بنجاح، بعدما قدم أداءً قويًا في مواجهتي الذهاب والإياب أمام بطل كينيا، ليحول تركيزه الآن إلى المنافسات المحلية.

بيراميدز يفتح صفحة الدوري

وبعد إغلاق الملف الأفريقي والتأهل إلى دور الـ32، بدأ بيراميدز الاستعداد لمواجهة الشرقية إنبي، في اختبار جديد بالدوري المصري الممتاز، حيث يسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة المنافسة بقوة خلال الموسم الجديد.

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