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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ القاهرة الموقف التنفيذي لمجزر 15 مايو

وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ القاهرة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ القاهرة
ايمان البكش

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً مع الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة عدد من ملفات العمل والمشروعات الجارية بالمحافظة، والارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة لمواطني العاصمة.

وخلال اللقاء، استعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع محافظ القاهرة استعدادات وخطط الأجهزة التنفيذية الجارية لزراعة الطرق والمحاور الرئيسية للمحافظة بالأشجار، والعمل على زيادة الرقعة الخضراء، والتوسع في زراعة الأشجار، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتنفيذ مشروع "تشجير القاهرة"، وكذا تكليفات رئيس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين في هذا الشأن.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أهمية المتابعة المستمرة لهذا الملف ووضع خطة زمنية للتنفيذ، والاهتمام بأعمال الرعاية والصيانة للأشجار التي ستتم زراعتها بما يضمن استدامة ما يتم تنفيذه.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالاستعانة بالاستشاريين المتخصصين في هذا الملف لاختيار أنسب أنواع الأشجار وآليات المتابعة مع التنسيق المستمر مع القطاعات المعنية بالوزارة لضمان التنفيذ بأفضل صورة.

كما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لتطوير ورفع كفاءة مجزر 15 مايو القديم بزيادة المساحة المخصصة له بحوالي 10 أفدنة، وتنفيذ عدد من التدخلات المهمة ضمن منظومة المجازر التي تنفذها الوزارة وفقاً لأحدث النظم الحديثة، حيث سيتم إنشاء عدد من عنابر الذبح ومحطة معالجة و4 خطوط جديدة وصناديق وثلاجات لحفظ اللحوم وجميع المشتملات اللازمة للتشغيل وتحديث كامل للبنية التحتية للمجزر بالكامل (الكهرباء والمياه والصرف الصحي)، والتي تم البدء فيها منذ 4 أشهر، بالإضافة إلى إنشاء وحدة بايوجاز للمخلفات، وسيكون هذا المجزر الأكبر في العاصمة لتغطية محافظات القاهرة الكبرى.

وأكدت الدكتورة منال عوض حرص الوزارة على دفع وتيرة العمل في المشروع لسرعة الانتهاء منه في إطار تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية على مستوى المحافظات لتوفير لحوم صحية وآمنة والالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية والبيئة.

كما شهد اللقاء متابعة جهود الأجهزة التنفيذية لمحافظة القاهرة في منظومة التصالح على بعض مخالفات البناء على مستوى جميع الأحياء، حيث أكدت الدكتورة منال عوض أهمية المتابعة الدورية لملف التصالح والعمل على سرعة الانتهاء من جميع ملفات المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، وتذليل أي عقبات، خاصة بعد إعلان الوزارة لعدد من التيسيرات والتسهيلات في هذا الملف بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

وأشار الدكتور إبراهيم صابر إلى أن هناك متابعة دورية لملف التصالح عبر جولات ميدانية له ونواب المحافظ والقيادات التنفيذية للتعرف على موقف الطلبات والإجراءات التنفيذية في المراكز التكنولوجية بالأحياء، لتيسير الإجراءات أمام المواطنين، وسرعة فحص واستكمال الطلبات وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة في التعامل مع ملف التصالح والانتهاء من جميع الطلبات المقدمة من المواطنين.

وخلال اللقاء، تم استعراض جهود محافظة القاهرة في مُتابعة الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار وجودة مناسبة في منافذ البيع والسيطرة علي الأسعار، وكذا إعداد خريطة للأسواق الدائمة بالعاصمة وإنشاء سوق دائم بالمحافظة بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والاتحاد العام للغرف التجارية، بالإضافة إلى التوسع في إقامة المعارض والأسواق المؤقتة خلال المواسم والأعياد والمناسبات لخدمة جميع أبناء المحافظة في جميع الأحياء والمناطق.

ووجهت الدكتورة منال عوض ببدء المحافظة في تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين بتحديد وتجهيز الأراضي المناسبة لإقامة تلك المعارض والأسواق، والاستفادة من المواقع المتاحة وغير المستغلة، مع سرعة التنسيق بين الجهات المعنية لتوفير البنية الأساسية والخدمات اللازمة لها ، بما يضمن سهولة وصول المواطنين إليها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية واجتماعية منها، وتكثيف  الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع للتأكد من توافر مختلف السلع الرئيسية وضمان استقرار أسعارها.

التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية والبيئة محافظ القاهرة مجزر ١٥ مايو

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