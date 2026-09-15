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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة بالدوري.. والقنوات الناقلة

الأهلي
الأهلي
إسلام مقلد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة، اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأحمر للعودة إلى طريق الانتصارات بعد التعادل مع المقاولون العرب.

موعد مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة

وتنطلق مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية والأردن ولبنان وفلسطين.

وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، بينما تبدأ في السادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

أون سبورت تنقل مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة 

ومن المقرر أن تنقل شبكة قنوات أون سبورت مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة، باعتبارها الناقل الرسمي والحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن تقدم القناة استديو تحليليًا قبل انطلاق المباراة وبعد نهايتها، بمشاركة عدد من المحللين للحديث عن استعدادات الفريقين وأبرز أحداث اللقاء.

الأهلي يتعادل مع المقاولون العرب

وكان الأهلي قد سقط في فخ التعادل أمام المقاولون العرب بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحل الأهلي ضيفًا على المقاولون العرب بملعب عثمان أحمد عثمان، في مباراة شهدت تسجيل هدفين من ركلتي جزاء.

هدفان من ركلتي جزاء

تقدم المقاولون العرب عن طريق إسلام جابر في الدقيقة 39، بعدما نجح في تسجيل ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، تمكن الأهلي من إدراك التعادل عن طريق أحمد سيد زيزو في الدقيقة 58، بعدما نفذ ركلة جزاء بنجاح، لتستمر المباراة حتى نهايتها دون تسجيل أهداف أخرى.

الأهلي يرفع رصيده إلى 10 نقاط

وبهذا التعادل، رفع الأهلي رصيده إلى 10 نقاط، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

في المقابل، وصل رصيد المقاولون العرب إلى 4 نقاط، ليحتل المركز الثالث عشر في جدول الترتيب.

ويأمل الأهلي في تجاوز التعادل أمام المقاولون سريعًا، وتحقيق الفوز على أبو قير للأسمدة في الجولة المقبلة، من أجل مواصلة مطاردة فرق الصدارة وتعزيز موقفه في جدول الدوري.

الأهلي أبو قير للأسمدة الدوري الممتاز

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