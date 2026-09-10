محلل رياضي يوضح سر تراجع النادي الأهلي.. وإيه اللي بيحصل داخل الفريق؟

قال عمر سرحان محلل رياضى عن سر تراجع مستوى النادي الأهلي، إن الفريق خاض فترة إعداد طويلة، بجانب مباريات ودية على مستوى قوي، قبل انطلاق الموسم.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج صباح الخير يا مصر عبر الفضائية المصرية الأولى، أن حسين عموتة مدرب الأهلى خاض عددًا من المباريات الرسمية، إلى جانب فترة إعداد تجاوزت شهرين ونصف، مشيرًا إلى أن كل عوامل الإعداد كانت متوفرة للفريق.

وأوضح أن المشكلة الأساسية تتمثل في عدم استقرار عموتة على التمركزات الفنية للاعبين، مستشهدًا بأحمد سيد زيزو، الذي شارك في أكثر من مركز خلال المباريات الماضية، ما بين الجناح والمهاجم وتحت رأسي الحربة.

وأكد عمر سرحان أن المشكلة لا تتعلق بزيزو وحده، مشيرًا إلى أن لاعبي الأهلي يمتلكون إمكانيات كبيرة، وأن المطلوب هو أن يتمكن المدرب من إخراج أفضل ما لديهم داخل الملعب.