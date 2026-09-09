الأهلي بطل الدوري.. ناقد رياضي يكشف توقعاته للموسم الجديد

أكد إسلام فؤاد، الناقد الرياضي، أن المنافسة على الدوري قوية، وأنه يتوقع أن يكون الدوري خلال هذا الموسم من نصيب النادي الأهلي، على الرغم من الأداء المقدم في الجولات الثلاث الأولى، واليوم اللقاء أمام المقاولون العرب.

وأضاف أن النادي الأهلي يشارك في الكونفدرالية بعد عدم المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، وأن الجماهير تنتظر الأداء بجانب النتائج لفريق النادي الأهلي خلال المباريات المقبلة.

وكشف أن المدير الفني للنادي الأهلي، عموتة، لم يقدم الأداء المقنع الذي يقنع جماهير النادي الأهلي، على الرغم من أن المدرب قوي ويمتلك الكثير من الأدوات.

وأوضح أن إمام عاشور سيشارك اليوم في مباراة المقاولون العرب، وأيضًا سيشارك الحارس محمد الشناوي، وأن هذه المعلومة ظهرت خلال التدريبات الأخيرة للنادي الأهلي.

وأوضح أنه في الوقت نفسه هناك بعض المشكلات بنادي الزمالك، وأن الجميع شاهد أداء الزمالك أمام أبو قير للأسمدة، على الرغم من أن الكابتن مجدي عبد العاطي، المدير الفني لأبو قير، يقدم أداءً ممتازًا في أول ظهور له بالدوري.

وأشار إلى أن الزمالك لا يقدم الأداء المقنع، لكن في الوقت نفسه تم تحقيق الفوز، وأن الزمالك تعادل في إحدى المباريات، لكن الدوري هذا العام سيكون قويًا.