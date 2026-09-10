الأهلي يعلن إصابة عمرو الجزار بقطع في الرباط الصليبي

أعلن الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم في الأهلي، إن ‏الأشعة التي أجراها اللاعب عمرو الجزار صباح اليوم، كشفت عن إصابته بقطع ‏في الرباط الصليبي الأمامي وقطع في الغضروف الداخلي.‏

وأكد جاب الله إنه جارٍ تحديد موعد خضوع اللاعب للجراحة خلال الفترة القادمة. ‏

إصابة عمرو الجزار بالتواء في الركبة

وكان قد وأوضح أحمد جاب الله أن عمرو الجزار، مدافع الأهلي، تعرض لإصابة بالتواء في الركبة خلال مباراة المقاولون العرب، ما اضطر الجهاز الفني إلى استبداله وعدم استكماله اللقاء.

وكان الجزار قد شعر بآلام الإصابة مع بداية الشوط الثاني، ليغادر أرض الملعب متأثرًا بإصابته، ويشارك هادي رياض بدلًا منه، لاستكمال المباراة بجوار زملائه في الخط الخلفي.