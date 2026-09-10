محافظ الشرقية يشهد احتفالية «اهلا مدارس».. بيت الزكاة وجهاز مستقبل مصر يوفران 500 شنطة وأدوات مدرسية للطلاب والطالبات المستحقين

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، فعاليات احتفاليةمبادرة «اهلا مدارس»، بالتعاون بين بيت الزكاة وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، لتوزيع ٥٠٠ شنطة مدرسية وأدوات مدرسية ، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

جاء ذلك بحضور محمد بطيشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أ. ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة، ومحمد الصادق مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وممثل عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والطلاب والطالبات المستحقين وأسرهم.

أكد محافظ الشرقية، أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسات الدولة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عليهم وتوفير احتياجاتهم، وتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية لهم، خاصة في المناسبات والأعياد تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، من خلال دعم المواطنين الأكثر احتياجاً.

ومن جانبه، أشار محمد إبراهيم الصادق مدير مديرية التضامن الاجتماعي، إلى استمرار التعاون وتضافر الجهود مع كافه مؤسسات الدولة لتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية، بما يسهم في رفع العبء والمعاناة عن كاهلهم، وليحيوا حياة كريمة.

ومن جانبه أعرب ممثل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ، عن شكره وتقديره لمحافظ الشرقية والجهاز التنفيذي لحرصهم على مساندة الأسر الأولى بالرعاية، وتقديم الدعم للطلاب غير القادرين، وذلك من خلال توزيع ٥٠٠ شنطة وأدوات مدرسية على الطلاب المستحقين، بهدف تخفيف جانب من الأعباء المالية عن أسرهم، وإدخال الفرحة إلى نفوس الطلاب، وتشجيعهم على مواصلة تعليمهم وتحقيق التفوق والنجاح.

وفي نهاية الاحتفالية، حرص المحافظ علي الاطلاع علي جودة الشنط والادوات المدرسية المقدمه للطلاب والطالبات موجهاً بضرورة مراعاة كافه احتياجاتهم المدرسية بما يتلائم مع أعمارهم ومراحلهم الدراسية.