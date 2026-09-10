تفعيل المرحلة الرابعة من مبادرة أسرتي قوتي لتمكين ذوي الإعاقة وأسرهم بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اهتمام الدولة المصرية بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، وتوفير أوجه الرعاية والدعم لهم ولأسرهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار المبادرة الرئاسية «أسرتي قوتي» التي تحظى برعاية قرينة رئيس الجمهورية.

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وأوضح المحافظ أن المحافظة حريصة على تفعيل المرحلة الرابعة ٢٠٢٦-٢٠٢٧ من المبادرة بالتنسيق مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوسيع نطاق الاستفادة منها بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

ومن جانبها، أكدت المهندسة لبنى عبد العزيز نائب محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي إهتمام خاصاً بذوي الهمم إيماناً بدورهم الفعال في كافة مناحي الحياه مشيراً إلى أن ‏إهتمام المجتمعات بحقوق الأشخاص ذوى القدرات الخاصة ،يعد أحد المعايير الأساسية لقياس التقدم الحضاري للدول.

وأشار السيد الغندور رئيس لجنة شئون ذوى الهمم (قادرون باختلاف) بديوان عام المحافظة ،أن جهود محافظة الشرقية لإطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية " أسرتي قوتي لرعاية الأشخاص ذوو الإعاقة وأسرهم تمثلت في عقد لقاءات توعوية وندوات تثقيفية وورش عمل متخصصة وتنظيم معارض لمنتجات ذوي الإعاقة ودعم الموهوبين منهم وتيسير قوافل طبية.

بالإضافة إلى قيام منسقى المحافظة في التنسيق فيما بين المحافظة والمجلس، وإعداد خطة التنفيذ المحلية، وتحديد المراكز المستهدفة، والتوثيق الإعلامي للأنشطة، ورفع التقارير الدورية للمجلس وذلك بالتعاون مع (ديوان عام المحافظة – مديرية التضامن الإجتماعي، مديرية الصحة، مديرية التربية والتعليم، مديرية الشباب والرياضة، هيئة قصور الثقافة – الأوقاف والكنيسة – الجامعات – القطاع الخاص) وتفعيل دور مسؤولي وحدات ذوي الهمم بالمراكز والمدن والأحياء للتعاون مع الرائدات الريفيات لحصر الأسر التي تضم أفرادًا من ذوي الإعاقة سواءً في القرى الأكثر احتياجًا أو في المدن، وبناء قاعدة بيانات دقيقة بالمراكز موضحًا بها نوع الإعاقة – والاحتياجات من (أجهزة تعويضية، معاش كرامة، بطاقة خدمات متكاملة).

كما يتم تلقي شكاوى ذوي الإعاقة وإحالتها فورًا للجهات المختصة ومتابعة تنفيذها.

بالاضافة لتدريب موظفى الشباك الواحد بكافة المصالح الحكومية ومسؤولي وحدات ذوي الهمم حول آلية ومنهجية التعامل مع ذوي الإعاقة" و "آليات المتابعة والتوثيق الرقمي" وفق النماذج المعتمدة من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف محافظ الشرقية ان تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة حق أصيل وواجب مجتمعي، مشدداً على استمرار المحافظة في تقديم كافة أوجه الدعم لهم ولأسرهم، وتحويل أهداف المبادرة الرئاسية «أسرتي قوتي» إلى خدمات ملموسة تصل إلى مستحقيها بكافة أنحاء المحافظة.