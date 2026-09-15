وزير العمل يبحث مع نظيره اليمني تعزيز التعاون في التشغيل والتدريب والتأهيل

على هامش فعاليات الدورة الثانية والخمسين لمؤتمر العمل العربي المنعقدة بالقاهرة، التقى وزير العمل حسن رداد، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اليمني مختار اليافعي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجالات العمل والتشغيل والتدريب المهني وتأهيل العمالة، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بما يسهم في تطوير سياسات وبرامج سوق العمل.

واستعرض الجانبان عددًا من مجالات التعاون المقترحة، وفي مقدمتها الاستفادة من الخبرات والتجربة المصرية في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وبحث مقترح تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين للتعاون في هذا الملف، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل اليمني، ويدعم جهود توفير فرص العمل وتنمية مهارات العمالة.

واستعرض وزير العمل حسن رداد، أبرز مرتكزات الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في مصر، وما تتضمنه من محاور تستهدف تطوير منظومة التشغيل، ورفع كفاءة العمالة، وربط التدريب باحتياجات سوق العمل، إلى جانب جهود الدولة المصرية في التوسع في برامج التدريب المهني والتأهيل من أجل التشغيل.

كما تناول اللقاء تجربة وحدات التدريب المتنقلة، التي تنفذها الوزارة، وما توفره من فرص تدريبية في عدد من المهن والتخصصات، بما يتيح الوصول بخدمات التدريب إلى المناطق البعيدة والريفية، ويسهم في تأهيل الشباب وفقًا للمهارات المطلوبة في سوق العمل.

وأكد وزير العمل حسن رداد، حرص وزارة العمل على تعزيز التعاون مع الأشقاء في الجمهورية اليمنية، وتبادل الخبرات والتجارب في ملفات التشغيل والتدريب المهني وتنمية المهارات، مشيرًا إلى أهمية التكامل العربي في تطوير منظومات العمل، ورفع جاهزية العمالة العربية لمتطلبات أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

من جانبه، أشاد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اليمني بالتجربة المصرية في مجالات التشغيل والتدريب المهني وتأهيل العمالة، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية في إعداد وتطوير الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في اليمن، بما يدعم جهود البلدين في مواجهة تحديات سوق العمل وتعزيز فرص التشغيل للشباب.