أحمد نبيل: مجدي يعالج أخطاء أبو قير للأسمدة قبل مواجهة الأهلي

أكد أحمد نبيل، مدير الكرة بنادي أبو قير للأسمدة، أن الجهاز الفني بقيادة مجدي يعكف على معالجة الأخطاء التي وقع فيها الفريق خلال المباريات السابقة، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام الأهلي.

وقال نبيل، في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن الفريق يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، رغم صعوبة المواجهة، مشيرًا إلى أن الجميع يدرك جيدًا أنه سيواجه أحد أفضل الأندية في القارة الأفريقية.

وأضاف: «الأهلي نادٍ كبير، ولا يحتاج إلى مساعدة من أي شخص»، مؤكدًا احترام أبو قير للأسمدة لقدرات المنافس، مع السعي لتقديم مباراة قوية وتحقيق أفضل نتيجة ممكنة.