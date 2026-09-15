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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدير الكرة: أبو قير للأسمدة يواجه تحديًا كبيرًا في أول ظهور له بالممتاز

ابو قير للأسمدة
ابو قير للأسمدة
يارا أمين

أكد أحمد نبيل، مدير الكرة بنادي أبو قير للأسمدة، أن تسلسل المباريات خلال الفترة الحالية يمثل ضغطًا كبيرًا على الفريق، خاصة في ظل خوضه منافسات الدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه.

وقال نبيل، في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، خلال برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن الجهاز الفني واللاعبين يواجهون تحديًا صعبًا بسبب تقارب مواعيد المباريات وقوة المنافسة، مشيرًا إلى أن الفريق يسعى للتعامل مع هذا الضغط بأفضل صورة ممكنة.

وأضاف أن المشاركة الأولى في الدوري الممتاز تتطلب قدرًا كبيرًا من التركيز والخبرة، مؤكدًا ثقة النادي في قدرة اللاعبين على مواصلة تقديم مستويات جيدة وتحقيق النتائج المرجوة خلال الفترة المقبلة.

أحمد نبيل نادي أبو قير للأسمدة سهام صالح الدوري الممتاز أبو قير للأسمدة

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