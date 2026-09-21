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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أنا واحدة منهم.. مروة عبد المنعم: 90 % من الستات سواقتهم وحشةl خاص

مروة عبد المنعم
مروة عبد المنعم

حلت الفنانة مروة عبد المنعم ضيفة علي موقع صدي البلد في ندوة تم تكريمها عن مسرحية سما.

وخلال الندوة علقت مروة عبد المنعم عن الفيديو الذي نشرته وكشفت عن رائيها في قيادة النساء للسيارات.

وقالت مروة عبد المنعم: انا دي راي ان سواقة الستات وحشة ليه تحجروا علي رائ ، انا مضطرة اني اسوق، ولكن لو توافر لي بديل مش هسوق، لما بتحصل أزمة في الشارع  بسبب عربية، بقولهم لو عدينا هنلاقيها ست، الستات لما بتسوق وهي زعلانه بتحصل مشاكل، كمان ليهم عوالم آخري، بنسبة 90 % الستات مش بتعرف تسوق وانا واحدة منهم.

 

مسرحية سما: 

ويُعد عرض «سما» من أبرز العروض المسرحية التي لاقت إشادات نقدية وجماهيرية واسعة، حيث ينتمي إلى نوع المونودراما، وتعتمد أحداثه على أداء تمثيلي مكثف تقدمه مروة عبد المنعم بمفردها على المسرح، في تجربة إنسانية مؤثرة تسلط الضوء على قضايا المرأة والتحديات النفسية والاجتماعية التي تواجهها.

وكان العرض قد حصد عدة جوائز خلال مشاركته في المهرجان القومي للمسرح، من بينها جائزة أفضل ممثلة دور أول لمروة عبد المنعم، بالإضافة إلى جوائز في عناصر فنية أخرى مثل الإضاءة والديكور، كما نال إشادات كبيرة من لجنة التحكيم والنقاد.



 

الفنانة مروة عبد المنعم مروة عبد المنعم مسرحية سما سما

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