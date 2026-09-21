استعدادا للشتاء.. الشرقية تصدر كتابا دوريا لتفعيل خطط الطوارئ

اصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، الكتاب الدوري رقم (٢٢) لسنة ٢٠٢٦، بشأن الإستعداد لموسم الشتاء وسقوط الأمطار، وتفعيل الإجراءات اللازمة لمواجهة مخاطر السيول وسوء الأحوال الجوية ، وذلك في إطار استعداد المحافظة وأجهزتها التنفيذية لمواجهة التغيرات المناخية والظواهر الطبيعية غير المعتادة، واستقبال موسم السيول والأمطار خلال فصل الشتاء، إتخذت المحافظة عدداً من الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية المحتملة.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية ومدي مديريات : «الشؤون الصحية، الإدارة المركزية للموارد المائية والري، الأمن، الطرق والنقل، الكهرباء، التضامن الإجتماعي، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، التموين ، التربية والتعليم» بضرورة الإلتزام بخطة المحافظة للحد من المخاطر وتنفيذ التعليمات التالية بكل دقة وحزم.

وأشار إلي انه تضمن القرار التأكيد على جاهزية غرف العمليات لمتابعة الموقف بصفة مستمرة، والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة، مع إرسال البلاغات الدورية والعاجلة أولاً بأول ومراجعة مدى إستعداد غرف الطوارئ، مناسيب المياه بالترع والمصارف، والتأكد من توافر عربات الكسح والمعدات الأخرى اللازمة والتأكيد من جاهزية الوحدات السكنية أو المدارس أو المستشفيات أو غيرها من المنشآت التي يمكن إستغلالها لإيواء المواطنين المضارين من تلك الأزمات والإستعانة بها بصورة فورية وقوع أي أزمة وضرورة التنبيه على المختصين بكافة الجهات بالمرور على (اللوحات الإعلانية – الواجهات الزجاجية – الأشجار الضخمة) وإزالة مايمثل خطورة على حياة المواطنين.

كما تضمن القرار التأكيد على تنفيذ كافة القرارات والتوجيهات والمنشورات العامة الصادرة في هذا الشأن حفاظاً على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وإخلاء أماكن السيول من المواطنين خلال فترة السيلوعودتهم إلى منازلهم بعد إنتهائه وذلك حفاظاً على أرواحهم وحصر كافة الإمكانيات المتاحة من مستشفيات ونقاط إسعاف ومعدات الحماية المدنية ومهمات الإغاثة، وإمكانيات الجهات المختلفة من المعدات الثقيلة الحكومية وغير الحكومية، لتكون جاهزة للتعامل مع أي أخطار محتملة والتنسيق مع هندسات الكهرباء بالمراكز والمدن والأحياء لإجراء الصيانة اللازمة للأكشاك والمحولات والأعمدة والكوابل، حفاظاً على سلامة المواطنين ومتابعة نماذج التنبؤ الصادرة من قطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية والري، وتنبؤات هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة موقف السيول والأمطار.

بالإضافة إلى التأكيد على جاهزية فرق الطوارئ والتدخل السريع في كافة التخصصات (مياه – صرف صحي – كهرباء – حماية مدنية – إتصالات – غاز)، وتحديد أماكن تمركز المعدات (لوادر – بلدوزرات – عربات شفط – كساحات) وإعداد دليل إتصال شامل بالجهات المعنية ومراجعة موقف السلع التموينية والأساسية بجميع المراكز والمدن والأحياء، والتأكد من وجود كميات إحتياطية لمواجهة أي طوارئ تحدث ووضع خطة لأسلوب إخلاء المواطنين من الأماكن المتضررة، وتجهيز أماكن معسكرات إيواء، مع التأكد من صلاحية أماكن الإيواء للإعاشة (دورات مياه – إنارة – وجبات) وتنفيذ حملات توعية للمواطنين بواسطة وسائل الإعلام المختلفة، ورؤساء الوحدات القروية ومجالس المدن والمراكز ، للتعريف بالإجراءات التي يجب إتباعها قبل وأثناء سقوط الأمطار حفاظاً على سلامتهم.