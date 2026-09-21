الشرقية: سيارات وأتوبيسات إضافية لنقل الطلاب ومنع التكدسات وتحقيق السيولة المرورية| صور

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرو الادارة العامة للمواقف والادارات الفرعية لمتابعة انتظام حركة سيارات الأجرة والتأكيد من إلتزام السائقين بالتعريفة المقررة، فضلاً عن الدفع بسيارات واتوبيسات إضافية لتخفيف التكدسات والزحام داخل المواقف تيسيرا على أبناؤنا الطلاب والطالبات اثناء انتقالاتهم من وإلى الجامعات وانتقالات المواطنين لإنهاء اشغالاهم ومصالحهم.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، ومنذ الصباح الباكر واصل رؤساء المراكز والمدن جولاتهم الميداني علي المواقف العمومية وخطوط النقل، للتأكد من انتظام حركة نقل الركاب والوقوف علي اي معوقات والعمل علي حلها فورا، والدفع بوسائل النقل اللازمة لخدمة الطلاب والمواطنين.

وفي مركز أبو كبير، قام اللواء أ.ح محمد بهاء الدين، رئيس مركز ومدينة أبو كبير، بالدفع بـ٥ أتوبيسات، بسعة ٤٨ راكبا للأتوبيس الواحد، لاتاحه ٢٤٠ راكبا اضافيا تيسيرا علي حركة انتقالات المواطنين والطلاب طوال العام الدراسي.

وأكد المحافظ استمرار المتابعة الميدانية للمواقف وخطوط النقل، مع سرعة الاستجابة لأي زيادة في أعداد الركاب والدفع بوسائل النقل اللازمة، لضمان انتظام حركة النقل وتيسير تنقلات المواطنين.