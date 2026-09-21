التعدي على سيدة بالضرب داخل ميكروباص بالشرقية.. وهذه عقوبة المتهمين بالقانون

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدى على إحدى السيدات بالضرب داخل سيارة أجرة "ميكروباص" بأحد الطرق بالشرقية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن .. وأمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص "الظاهرة بمقطع الفيديو" (سارية التراخيص) ومرتكبى الواقعة (3 أشخاص وسيدة)، وبمواجهتهم أقروا بأن السيدة "الظاهرة بمقطع الفيديو" شقيقة إثنين منهم وزوجة الثالث وتعانى من إضطرابات نفسية منذ عامين وتتلقى العلاج اللازم بأحد المستشفيات (قدموا مايفيد ذلك) ، وبتاريخ 16 / الجارى قامت بترك مسكن الزوجية وحال عثورهم عليها بدائرة مركز شرطة بلبيس إنتابتها حالة هياج فقاموا بإصطحابها داخل السيارة عنوه فى إطار السيطرة عليها.

تم التحفظ على السيارة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الضرب

وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.