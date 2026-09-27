«أوبو» تستعد لإطلاق هاتفي F35 وF35 Pro.. تسريبات تكشف الموعد والمواصفات الكاملة

كشفت تسريبات تقنية حديثة عن الموعد المحدد لإطلاق سلسلة هواتف "أوبو" المنتظرة "Oppo F35" و"Oppo F35 Pro" في الأسواق، مؤكدة استعداد الشركة الصينية لطرح الهاتفين رسمياً مطلع شهر أكتوبر المقبل، مع تسريب قائمة المواصفات العتادية الكاملة التي تتضمن بطارية ضخمة ومعالجات متطورة من شركة ميدياتك.

موعد الإطلاق المرتقب

أفاد تقرير نشره موقع GSMArena المتخصص نقلاً عن مصادر وثيقة الصلة، بأن شركة أوبو حددت الفترة ما بين 5 و7 أكتوبر لإطلاق هاتفي "F35" و"F35 Pro" رسمياً داخل السوق الهندية كأولى محطات التوزيع العالمي.

وتأتي هذه الأنباء بالتزامن مع ما أورده موقع Gadgets 360 نقلاً عن المسرب التقني باراس غوغلاني، والذي رجح بدوره الكشف عن الهاتفين في الخامس من أكتوبر، بعد ظهور صور مسربة لعلب البيع بالتجزئة تؤكد قرب الطرح التجاري.

معالجات ميدياتك

أوضحت البيانات المسربة أن طراز "Oppo F35 Pro 5G" سيعمل بمعالج "MediaTek Dimensity 7360 Max" ثماني النواة، في حين سيعتمد الإصدار القياسي "Oppo F35 5G" على معالج "Dimensity 6360".

ويشترك الهاتفان في تزويدهما ببطارية عملاقة غير مسبوقة في هذه الفئة بسعة 8000 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 80 واط؛ كما تدعم الأجهزة نظام تبريد متطور بغرفة بخار (Vapour Chamber) بمساحة 5000 ملم مربع في نسخة البرو و4300 ملم مربع في النسخة العادية لمنع ارتفاع الحرارة.

شاشة أموليد متطورة

بينت التسريبات أن الهاتف القياسي يضم شاشة "AMOLED" قياس 6.57 بوصة بدقة "Full-HD+" تدعم معدل تحديث 120 هرتز، مع دعم تقنية "Rainstorm Touch" للتحكم أثناء تعرض الشاشة للبلل في نسخة البرو.

وعلى صعيد التصوير، تأتي السلسلة بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بنظام التثبيت البصري (OIS)، مقترنة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل في طراز البرو ومستشعر بدقة 2 ميجابكسل في الطراز الأساسي، بالإضافة إلى كاميرا سيلفي أمامية بدقة 50 ميجابكسل لكلا الهاتفين تدعم معالجة الألوان الطبيعية.

أعلى معايير لمقاومة الماء

أشار التقرير إلى تميز الهاتفين بمعايير حماية استثنائية تشمل تصنيفات "IP66" و"IP68" و"IP69" و"IP69K" لمقاومة الماء الساخن والغبار والضغط العالي؛ حيث يبلغ سُمك الطراز القياسي 8.8 ملم بوزن 205 جرامات ويتوفر بذاكرة 6 أو 8 جيجابايت وسعة 128 جيجابايت.

وتشير التقديرات إلى طرح "Oppo F35" بسعر يتراوح بين 35 و40 ألف روبية بألوان الأزرق والرمادي والوردي، بينما يتراوح سعر "Oppo F35 Pro" بين 45 و50 ألف روبية بخياري اللونين الأزرق والبرتقالي.