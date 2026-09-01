قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمود القياتي: انخفاض درجات الحرارة.. وتحسن الأجواء ليلًا
سقوط مأساوي ينهي حياة طالب طب داخل المدينة الجامعية بالدقي
منافسات مصر اليوم الثلاثاء في دورة ألعاب البحر المتوسط بإيطاليا
القوات المسلحة تواصل دورها المجتمعي لخدمة ذوي الهمم وكبار السن
تفتيش وتخريب.. الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات في مدن الضفة الغربية
سؤال برلماني بشأن تعويضات أصحاب المعاشات وفقًا لقانون التأمينات
رئيس الوزراء يبحث مع مسئولي إمارة الفجيرة إجراءات استكمال تنفيذ مشروع شركة "الفجيرة العلمين" للنفط والغاز
وزيرا الخارجية والري: الحفاظ على الأمن المائي المصري لا يتعارض مع تطلعات الأشقاء إلى التنمية
مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: يجب احترام حرية الملاحة بمضيق هرمز
هل تقرر إلغاء التعريب لطلاب اللغات بعد تطبيق البكالوريا المصرية؟|التعليم تحسم الجدل
عبد العاطي وسويلم يبحثان تعزيز التعاون مع دول حوض النيل ودعم الأمن المائي
ميدو يحتفي بأول مشاركة لحمزة عبد الكريم مع برشلونة: قادر يبقى من أحسن مهاجمي العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات أوبو فايند إكس 10.. هل تضحي الشركة بالنحافة من أجل سعة البطارية؟

هاتف أوبو فايند إكس 10
هاتف أوبو فايند إكس 10
لمياء الياسين

 إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في شراء هاتف أوبو فايند إكس 10، والذي يعد  أقوى هاتف رائد في تشكيلة أوبو. وتتناول التسريبات بشكل أساسي البطارية والكاميرات والشاشة.

بالحديث عن البطارية، تشير التقارير إلى أن هاتف Find X10 سيحصل على بطارية بسعة 8000 مللي أمبير. وسيكون الهاتف الوحيد في فئته الذي يتمتع ببطارية بهذا الحجم


تسريب مواصفات هاتف أوبو فايند إكس 10

على الجانب الآخر من المتوقع أن يأتي  هاتف Find X10 مزود بكاميرتين بدقة 200 ميجابكسل، إحداهما للكاميرا الرئيسية والأخرى للتصوير عن بُعد. ووفقًا للمسرّب، فإنّ المستشعرات عالية الدقة لا تقتصر وظيفتها على التقاط المزيد من التفاصيل فحسب، بل صُممت أيضًا لتحسين تناسق الألوان بين الكاميرتين.

تسريب مواصفات هاتف أوبو فايند إكس 10

على الجانب الآخر من المتوقع أن يأتي الهاتف بشاشة 6.59 بوصة بدقة 1.5K، وبطارية 8000 مللي أمبير، وكاميرتين بدقة 200 ميجابكسل ومن المتوقع أن  يأتي هاتف أوبو فايند إكس 9 الحالي مزودًا بمعالج ميديا ​​تيك دايمنسيتي 9500، وشاشة مسطحة مقاس 6.59 بوصة بتردد 120 هرتز، وسطوع يصل إلى 1800 شمعة/م². كما أنه مزود بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

أوبو فايند إكس 9 5 جي
 

يحتوي هاتف Find X9 في الخلف على كاميرا رئيسية من سوني LYT-808 بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع JN5 بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا مقربة LYT-600 بدقة 50 ميجابكسل. ويضم بطارية بسعة 7025 مللي أمبير، وقد طُرح في الصين بسعر 4399 يوان.

أكدت شركة أوبو أيضًا أن سلسلة هواتف Find X10 ستكون الأولى التي تستخدم تقنية شاشة ProXDR من الجيل التالي. من المتوقع إطلاق السلسلة في سبتمبر

هاتف أوبو هاتف أوبو فايند هاتف Find X10 هاتف أوبو فايند إكس 9 سلسلة هواتف Find X10

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جامعة بدر

لن نتهاون مع أي تجاوز.. جامعة بدر بالقاهرة تحيل واقعة حفل التخرج للتحقيق

ارتفاع أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء .. وهذا سعر عيار 21 الآن

طقس الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 .. درجات الحرارة المتوقعة

الحرارة تصل 41 درجة.. تفاصيل طقس الثلاثاء 1 سبتمبر 2026

سيف زاهر

سيف زاهر يكشف مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام سموحة في الدوري

إلهام شاهين

انهيار تام .. إلهام شاهين : نجلاء فتحي مش مصدقة إن بنتها الوحيدة راحت

سعر الذهب اليوم 1 سبتمبر 2026 .. عيار 21 والجنيه الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026.. كم وصل عيار 21 ؟

الإعلامية

مطاردة مرعبة على طريق السويس.. سقوط المتهم بمحاولة إيقاف سيارة الإعلامية ماهيتاب حسيب

بالخطوات.. الاستعلام عن الأحكام الجنائية بالرقم القومي بالموبيل

بالخطوات.. الاستعلام عن الأحكام الجنائية بالرقم القومي من البيت

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

إزالة 32 حالة تعدٍ ومخالفة في الغربية خلال اليوم الثالث من الموجة الـ30

جامعة طنطا

جامعة طنطا تعزز استراتيجية تدويل التعليم.. نمو متصاعد في أعداد الطلاب الدوليين ببرامج الدراسات العليا

القاضي مجدي علي قاسم

اجتماع مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بالتشكيل الجديد.. اليوم

بالصور

طريقة عمل بيتزا الأنشوجة

طريقة عمل بيتزا الأنشوجة
طريقة عمل بيتزا الأنشوجة
طريقة عمل بيتزا الأنشوجة

ليه بتحس بالجوع بعد الأكل بوقت قصير؟ 7 أسباب محتملة تكشف السر

الجوع
الجوع
الجوع

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة جديدة من باريس

هنا الزاهد تخطف الأنظار بأنوثتها فى باريس
هنا الزاهد تخطف الأنظار بأنوثتها فى باريس
هنا الزاهد تخطف الأنظار بأنوثتها فى باريس

شبيهة نرمين الفقي تخطف الأنظار.. لن تصدق درجة الشبه بينهما وماذا قالت عن الفنانة؟

شبيهة نرمين الفقي
شبيهة نرمين الفقي
شبيهة نرمين الفقي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: بين فجور التوثيق وزيف التعمية.. عندما يُعرّي الصمودُ العجزَ العالمي

د. الشيماء المشد - استاذ مشارك إدارة الأعمال- كليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب : حين يصبح الذكاء الاصطناعي بائعًا .. هل نثق في آلة تعرف ماذا نريد؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب : تكنولوجيا الملايين لجمع الملاليم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

المزيد