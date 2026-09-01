تسريبات أوبو فايند إكس 10.. هل تضحي الشركة بالنحافة من أجل سعة البطارية؟

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في شراء هاتف أوبو فايند إكس 10، والذي يعد أقوى هاتف رائد في تشكيلة أوبو. وتتناول التسريبات بشكل أساسي البطارية والكاميرات والشاشة.

بالحديث عن البطارية، تشير التقارير إلى أن هاتف Find X10 سيحصل على بطارية بسعة 8000 مللي أمبير. وسيكون الهاتف الوحيد في فئته الذي يتمتع ببطارية بهذا الحجم



تسريب مواصفات هاتف أوبو فايند إكس 10

على الجانب الآخر من المتوقع أن يأتي هاتف Find X10 مزود بكاميرتين بدقة 200 ميجابكسل، إحداهما للكاميرا الرئيسية والأخرى للتصوير عن بُعد. ووفقًا للمسرّب، فإنّ المستشعرات عالية الدقة لا تقتصر وظيفتها على التقاط المزيد من التفاصيل فحسب، بل صُممت أيضًا لتحسين تناسق الألوان بين الكاميرتين.

تسريب مواصفات هاتف أوبو فايند إكس 10

على الجانب الآخر من المتوقع أن يأتي الهاتف بشاشة 6.59 بوصة بدقة 1.5K، وبطارية 8000 مللي أمبير، وكاميرتين بدقة 200 ميجابكسل ومن المتوقع أن يأتي هاتف أوبو فايند إكس 9 الحالي مزودًا بمعالج ميديا ​​تيك دايمنسيتي 9500، وشاشة مسطحة مقاس 6.59 بوصة بتردد 120 هرتز، وسطوع يصل إلى 1800 شمعة/م². كما أنه مزود بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

أوبو فايند إكس 9 5 جي



يحتوي هاتف Find X9 في الخلف على كاميرا رئيسية من سوني LYT-808 بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع JN5 بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا مقربة LYT-600 بدقة 50 ميجابكسل. ويضم بطارية بسعة 7025 مللي أمبير، وقد طُرح في الصين بسعر 4399 يوان.

أكدت شركة أوبو أيضًا أن سلسلة هواتف Find X10 ستكون الأولى التي تستخدم تقنية شاشة ProXDR من الجيل التالي. من المتوقع إطلاق السلسلة في سبتمبر