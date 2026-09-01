قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمود القياتي: انخفاض درجات الحرارة.. وتحسن الأجواء ليلًا
سقوط مأساوي ينهي حياة طالب طب داخل المدينة الجامعية بالدقي
منافسات مصر اليوم الثلاثاء في دورة ألعاب البحر المتوسط بإيطاليا
القوات المسلحة تواصل دورها المجتمعي لخدمة ذوي الهمم وكبار السن
تفتيش وتخريب.. الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات في مدن الضفة الغربية
سؤال برلماني بشأن تعويضات أصحاب المعاشات وفقًا لقانون التأمينات
رئيس الوزراء يبحث مع مسئولي إمارة الفجيرة إجراءات استكمال تنفيذ مشروع شركة "الفجيرة العلمين" للنفط والغاز
وزيرا الخارجية والري: الحفاظ على الأمن المائي المصري لا يتعارض مع تطلعات الأشقاء إلى التنمية
مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: يجب احترام حرية الملاحة بمضيق هرمز
هل تقرر إلغاء التعريب لطلاب اللغات بعد تطبيق البكالوريا المصرية؟|التعليم تحسم الجدل
عبد العاطي وسويلم يبحثان تعزيز التعاون مع دول حوض النيل ودعم الأمن المائي
ميدو يحتفي بأول مشاركة لحمزة عبد الكريم مع برشلونة: قادر يبقى من أحسن مهاجمي العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة محمد صلاح القادمة مع طرابزون سبور ضد جنتشلربيرليجي بالدوري التركي

محمد صلاح
محمد صلاح
إسلام مقلد

يستعد محمد صلاح لخوض مباراة جديدة مع طرابزون سبور في الجولة الرابعة من الدوري التركي، عندما يلتقي الفريق مع جنتشلربيرليجي يوم الأحد المقبل الموافق 6 سبتمبر.

موعد مباراة طرابزون سبور وجنتشلربيرليجي 

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يتطلع صلاح ورفاقه إلى استعادة الانتصارات وتعويض خسارة الجولة الثالثة.

 

خسارة طرابزون سبور

وتلقى فريق طرابزون سبور خسارة مؤلمة أمام أميد سبورتيف بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري التركي، رغم نجاح الدولي المصري محمد صلاح في تسجيل هدف الفريق الوحيد خلال اللقاء.

وبدأ طرابزون سبور المباراة بشكل قوي، وتمكن من التقدم مبكرًا عن طريق صلاح، قبل أن ينتفض أصحاب الأرض ويقلبوا النتيجة خلال الشوط الثاني، وينجحوا في خطف الانتصار بهدف قاتل مع نهاية المباراة.

 

محمد صلاح يهز الشباك في الدقيقة 11

ووقع محمد صلاح على أول أهداف طرابزون سبور في الدقيقة 11، بعدما شن فريقه هجمة مرتدة سريعة، مرر خلالها إميرت موتشي كرة طولية باتجاه النجم المصري.

وانطلق محمد صلاح بالكرة بسرعة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يطلق تسديدة متقنة سكنت الشباك، ليمنح طرابزون سبور التقدم في وقت مبكر من المباراة.

لكن أفضلية الفريق التركي لم تستمر حتى النهاية، حيث تمكن أميد سبورتيف من إدراك التعادل، ثم سجل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة، ليحسم المواجهة لصالحه ويكبد طرابزون سبور خسارة جديدة.

 

ظهور أول لفابينيو مع طرابزون سبور

وشهدت المباراة الظهور الأول للبرازيلي فابينيو بقميص طرابزون سبور، بعدما انضم إلى صفوف الفريق التركي خلال الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويأمل الجهاز الفني لطرابزون سبور في أن يمثل انضمام فابينيو إضافة قوية للفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار المنافسات المحلية وسعي النادي لتحقيق نتائج أفضل.

 

أزمة إدارية حول مستقبل فاتح تكه

وتأتي خسارة طرابزون سبور بعد أيام شهدت حالة من الجدل بشأن مستقبل فاتح تكه، المدير الفني للفريق، بعدما أعلن استقالته عقب ظهوره إعلاميًا بعد الخسارة وتوديع بطولة الدوري الأوروبي.

لكن إدارة طرابزون سبور سارعت إلى إصدار بيان رسمي أكدت خلاله رفض استقالة المدرب، ليستمر في منصبه ويقود الفريق بصورة طبيعية خلال مواجهة أميد سبورتيف.

محمد صلاح طرابزون سبور جنتشلربيرليجي الدوري التركي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جامعة بدر

لن نتهاون مع أي تجاوز.. جامعة بدر بالقاهرة تحيل واقعة حفل التخرج للتحقيق

ارتفاع أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء .. وهذا سعر عيار 21 الآن

طقس الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 .. درجات الحرارة المتوقعة

الحرارة تصل 41 درجة.. تفاصيل طقس الثلاثاء 1 سبتمبر 2026

سيف زاهر

سيف زاهر يكشف مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام سموحة في الدوري

إلهام شاهين

انهيار تام .. إلهام شاهين : نجلاء فتحي مش مصدقة إن بنتها الوحيدة راحت

سعر الذهب اليوم 1 سبتمبر 2026 .. عيار 21 والجنيه الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026.. كم وصل عيار 21 ؟

الإعلامية

مطاردة مرعبة على طريق السويس.. سقوط المتهم بمحاولة إيقاف سيارة الإعلامية ماهيتاب حسيب

بالخطوات.. الاستعلام عن الأحكام الجنائية بالرقم القومي بالموبيل

بالخطوات.. الاستعلام عن الأحكام الجنائية بالرقم القومي من البيت

ترشيحاتنا

اللحمة المفرومة

اللحمة المفرومة مش كفتة ولا حواوشي.. 5 أفكار مختلفة للغداء بطعم شهي

استغلي الموز

طريقة عمل حلو الموز والبسكويت.. استغلي الموز المستوي بطريقة مختلفة

عزاء - ارشيفية

موقع صدى البلد ينعى والدة الزميل ناصر ذو الفقار

بالصور

طريقة عمل بيتزا الأنشوجة

طريقة عمل بيتزا الأنشوجة
طريقة عمل بيتزا الأنشوجة
طريقة عمل بيتزا الأنشوجة

ليه بتحس بالجوع بعد الأكل بوقت قصير؟ 7 أسباب محتملة تكشف السر

الجوع
الجوع
الجوع

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة جديدة من باريس

هنا الزاهد تخطف الأنظار بأنوثتها فى باريس
هنا الزاهد تخطف الأنظار بأنوثتها فى باريس
هنا الزاهد تخطف الأنظار بأنوثتها فى باريس

شبيهة نرمين الفقي تخطف الأنظار.. لن تصدق درجة الشبه بينهما وماذا قالت عن الفنانة؟

شبيهة نرمين الفقي
شبيهة نرمين الفقي
شبيهة نرمين الفقي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: بين فجور التوثيق وزيف التعمية.. عندما يُعرّي الصمودُ العجزَ العالمي

د. الشيماء المشد - استاذ مشارك إدارة الأعمال- كليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب : حين يصبح الذكاء الاصطناعي بائعًا .. هل نثق في آلة تعرف ماذا نريد؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب : تكنولوجيا الملايين لجمع الملاليم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

المزيد