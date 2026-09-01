موعد مباراة محمد صلاح القادمة مع طرابزون سبور ضد جنتشلربيرليجي بالدوري التركي

يستعد محمد صلاح لخوض مباراة جديدة مع طرابزون سبور في الجولة الرابعة من الدوري التركي، عندما يلتقي الفريق مع جنتشلربيرليجي يوم الأحد المقبل الموافق 6 سبتمبر.

موعد مباراة طرابزون سبور وجنتشلربيرليجي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يتطلع صلاح ورفاقه إلى استعادة الانتصارات وتعويض خسارة الجولة الثالثة.

خسارة طرابزون سبور

وتلقى فريق طرابزون سبور خسارة مؤلمة أمام أميد سبورتيف بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري التركي، رغم نجاح الدولي المصري محمد صلاح في تسجيل هدف الفريق الوحيد خلال اللقاء.

وبدأ طرابزون سبور المباراة بشكل قوي، وتمكن من التقدم مبكرًا عن طريق صلاح، قبل أن ينتفض أصحاب الأرض ويقلبوا النتيجة خلال الشوط الثاني، وينجحوا في خطف الانتصار بهدف قاتل مع نهاية المباراة.

محمد صلاح يهز الشباك في الدقيقة 11

ووقع محمد صلاح على أول أهداف طرابزون سبور في الدقيقة 11، بعدما شن فريقه هجمة مرتدة سريعة، مرر خلالها إميرت موتشي كرة طولية باتجاه النجم المصري.

وانطلق محمد صلاح بالكرة بسرعة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يطلق تسديدة متقنة سكنت الشباك، ليمنح طرابزون سبور التقدم في وقت مبكر من المباراة.

لكن أفضلية الفريق التركي لم تستمر حتى النهاية، حيث تمكن أميد سبورتيف من إدراك التعادل، ثم سجل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة، ليحسم المواجهة لصالحه ويكبد طرابزون سبور خسارة جديدة.

ظهور أول لفابينيو مع طرابزون سبور

وشهدت المباراة الظهور الأول للبرازيلي فابينيو بقميص طرابزون سبور، بعدما انضم إلى صفوف الفريق التركي خلال الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويأمل الجهاز الفني لطرابزون سبور في أن يمثل انضمام فابينيو إضافة قوية للفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار المنافسات المحلية وسعي النادي لتحقيق نتائج أفضل.

أزمة إدارية حول مستقبل فاتح تكه

وتأتي خسارة طرابزون سبور بعد أيام شهدت حالة من الجدل بشأن مستقبل فاتح تكه، المدير الفني للفريق، بعدما أعلن استقالته عقب ظهوره إعلاميًا بعد الخسارة وتوديع بطولة الدوري الأوروبي.

لكن إدارة طرابزون سبور سارعت إلى إصدار بيان رسمي أكدت خلاله رفض استقالة المدرب، ليستمر في منصبه ويقود الفريق بصورة طبيعية خلال مواجهة أميد سبورتيف.