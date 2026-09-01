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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل عددا من الفلسطينيين من مدن الضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
أ ش أ

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عددا من الفلسطينيين من مدن و محافظات الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وداهمت عددا من منازل المواطنين، وقامت بتفتيشها و العبث بمحتوياتها، واعتقلت ثلاثة فلسطينيين، كما اعتقلت خمسة شبان من قرية رمانة غرب جنين، عقب مداهمة منازلهم و تفتيشها.

وأضافت أن بحرية الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت اليوم الثلاثاء، 10 صيادين قبالة بحر منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة و منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من بيت لحم، بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما، و العبث بمحتوياتهما، بالإضافة لشابين من مدينة نابلس، حيث اقتحمت قوات الاحتلال السوق التجاري و البلدة القديمة و محيط مدرسة الكندي، وداهمت عدة منازل في المنطقة، فيما داهمت منازل عدة في بلاطة البلد شرق المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بلدة طمون جنوب شرق طوباس، وانتشرت في عدد من مناطقها، وداهمت عدة منازل وفتشتها، قبل أن تنسحب دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بلدة بيتونيا غرب رام الله، وتمركزت بالقرب من دوار الفواكه، و اقتحمت بلدة الزاوية غرب سلفيت، وداهمت عددًا من منازل المواطنين، وأجرت فيها عمليات تفتيش وتخريب.

قوات الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية المحتلة قطاع غزة

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