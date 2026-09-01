فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في استئصال ورم خبيث نادر وزنه 10 كيلوجرامات

نجح فريق طبي بقسم الجراحة العامة بالمستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط، في إجراء جراحة دقيقة ومعقدة لاستئصال ورم ضخم نادرة حدوثه خلف الغشاء البريتوني لمريض يبلغ من العمر 80 عاماً.

جاء هذا الإنجاز الطبي تحت رعاية الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، و الدكتور خالد عبد العزيز، مدير المستشفى الرئيسي، و الدكتور سمير عمار، رئيس قسم الجراحة العامة.

كان المستشفى الرئيسي قد استقبل مريض وهو يعاني من آلام حادة ومستمرة بالبطن مصحوبة بنوبات ترجيع متكررة، وبإجراء الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة، تقرر إخضاعه لجراحة استكشاف عاجلة للبطن، والتي كشفت عن وجود ورم ضخم "Liposarcoma" ممتد خلف الغشاء البريتوني، ويزن أكثر من 10 كيلوجرامات، وبأبعاد تبلغ (28 × 25 × 20 سم).

وتمثلت صعوبة الجراحة في امتداد الورم وتشعبه؛ حيث وصل إلى الغدة الكظرية وتشابك مع الأمعاء والأوعية الدموية الرئيسية المغذية لها، كما وصل إلى الحالب والكلى.

وعلى الفور شُكِّل فريق جراحي ضم كلا من الدكتور محمود حسب النبي، أستاذ مساعد الجراحة العامة، والدكتور حماده فتحي، مدرس بالقسم، والطبيب عمر مقبل، والطبيب محمود أبو الحسن، مدرسين مساعدين بالقسم، والطبيب مينا مكرم، والطبيب مصطفى فزاري، طبيبان مقيمان بالقسم، يعاونهم فريق طبي من قسم التخدير جاء تحت إشراف الدكتورة هالة سعد عبدالغفار، رئيس القسم، وضم، الدكتور جورج مجدي، مدرس بالقسم، والطبيب عمر عبد العزيز أبو الفضل، مدرس مساعد، والطبيبة مارتينا منور، طبيب مقيم بالقسم، ومن هيئة التمريض، شيرين أحمد، و ليلى عبد العال، و همت مصطفى، و محمد حسني.

استغرقت العملية ساعات من العمل الدقيق للسيطرة على الأوعية الدموية وحماية الأعضاء الحيوية، وتم استئصال الورم بالكامل بنجاح تام وبجميع ثانوياته دون حدوث مضاعفات.

وأعلن الفريق الطبي أن الحالة الصحية للمريض مستقرة حالياً، وتم خروجه من المستشفى.

ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد المهارة الاستثنائية للكوادر الطبية وقدرة مستشفيات الجامعة على التعامل مع أكثر الحالات الجراحية تعقيداً وفق أحدث المعايير الطبية.