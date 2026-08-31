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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة أسيوط يتفقد أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد

رئيس جامعة أسيوط يتفقد أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد
رئيس جامعة أسيوط يتفقد أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد
إيهاب عمر

تفقد الدكتور أحمد عبدالمولى، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الإثنين، سير أعمال الكشف الطبي للطلاب المستجدين للعام الجامعي 2026/2027، والتي تُجرى داخل مجمع صالات الامتحانات بالحرم الجامعي، وتستمر حتى الأول من أكتوبر 2026، وفق جدول زمني محدد لمختلف كليات الجامعة.

وتُجرى أعمال الكشف الطبي تحت إشراف الدكتور رضا أبوالفتوح، مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية، والدكتورة ماريان هانئ، مدير إدارة الطب الوقائي والعلاجي، و نادية طه، مدير الشئون المالية والإدارية.

وخلال الجولة، تابع الدكتور أحمد عبدالمولى إجراءات استقبال وتوقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد الملتحقين بكليتي الطب البيطري وطب الأسنان، واطّلع على سير العمل داخل مختلف عيادات الكشف، وآليات تنظيم دخول الطلاب وتوزيعهم على العيادات، موجهًا بضرورة تذليل أي عقبات قد تواجههم، وتوفير التيسيرات اللازمة لضمان إتمام الإجراءات بسهولة ويسر، ومنع التكدس.

وأكد الدكتور أحمد عبدالمولى أن الكشف الطبي يمثل خطوة أساسية ضمن إجراءات استقبال الطلاب المستجدين، ويستهدف الاطمئنان على حالتهم الصحية، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لمن يحتاج إليها، إلى جانب إنشاء ملف صحي متكامل لكل طالب، بما يتيح متابعة حالته الصحية طوال سنوات دراسته بالجامعة.

وأكد رئيس جامعة أسيوط على حرص الجامعة على توفير منظومة متكاملة للرعاية الصحية والطبية للطلاب، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على سلامتهم، بما يسهم في توفير بيئة جامعية آمنة ومستقرة وداعمة للعملية التعليمية والحياة الجامعية.

وأشار الدكتور أحمد عبدالمولى إلى إتاحة التسجيل الإلكتروني لإجراءات الكشف الطبي، بما يمكن الطالب من إدخال بياناته الأساسية وحجز موعد الكشف مسبقًا، الأمر الذي يسهم في تنظيم مواعيد الطلاب، وتوفير الوقت والجهد، فضلًا عن إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة للطلاب المستجدين بمختلف كليات الجامعة.

وأشاد رئيس الجامعة بجهود الإدارة العامة للشئون الطبية والعاملين بها في تجهيز مقرات الكشف الطبي وتهيئة العيادات لاستقبال الطلاب، وتوفير الاحتياجات اللازمة لضمان انتظام العمل، من بينها الكراسي المتحركة لتيسير حركة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وأماكن الانتظار المناسبة، إلى جانب تنظيم عمليات الدخول والانتظار بما يضمن انسيابية الحركة والحد من التكدس.

كما ثمّن الدكتور أحمد عبدالمولى جهود إدارة الاتحادات الطلابية وأسرة طلاب من أجل مصر في تنظيم أماكن انتظار الطلاب، ومساعدتهم وتقديم الدعم اللازم لهم خلال مراحل إجراءات الكشف الطبي.

وجاءت الجولة بحضور الدكتورة صفاء تهامي، عميد كلية طب الأسنان، والدكتورة مديحة درويش، منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والدكتور ممدوح شريت، بإدارة الاتحادات الطلابية، و محمد سيد، مسئول اتصال أسرة طلاب من أجل مصر، إلى جانب الأطباء وأطقم التمريض والإداريين المشاركين من الشئون الطبية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور رضا أبوالفتوح، مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية، أن إجراءات الكشف الطبي تبدأ بتسليم الطالب البطاقة الصحية الخاصة به، والتي يتم استخدامها طوال سنوات دراسته بالجامعة، ثم المرور على عدد من العيادات الطبية المتخصصة لإجراء الفحوص اللازمة.

وأشار إلى أن العيادات تشمل تخصصات الرمد، والقلب، والصدر، والعظام، والنطق والسمع، والجلدية، والأسنان، والمخ والأعصاب، إلى جانب الكشف عن العيوب الخلقية الظاهرة، فضلًا عن تسجيل قياسات الوزن والطول، وإجراء اختبار تمييز الألوان، واستكمال واعتماد استمارة الكشف الطبي.

وأكد أن منظومة الكشف الطبي تُنفذ وفق إجراءات تنظيمية تضمن انتظام العمل وسرعة إنهاء الفحوص، بما يوفر للطلاب تجربة منظمة منذ بدء إجراءات الالتحاق بالجامعة.

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